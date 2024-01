Syn Weroniki Książkiewicz wyrasta na prawdziwego przystojniaka! 14-letni Borys jest żywą kopią swojej mamy!

Weronika Książkiewicz i jej życie rodzinne

Weronika Książkiewicz już od wielu lat zachwyca talentem i urodą w wielu polskich produkcjach. Mimo olbrzymiej popularności piękna aktorka raczej stroni od życia w blasku fleszy, a brylowanie na ściankach nie stanowi dla niej priorytetu, w przeciwieństwie do jej życia rodzinnego. Mimo to, Weronika Książkiewicz jest dość oszczędna jeśli chodzi o dzielenie się kulisami swojego domowego zacisza.

Pewnym jest, że Weronika Książkiewicz od 2008 roku była związana z przedsiębiorcą Krzysztofem Latkiem, z którym w 2010 roku przywitała na świecie ukochanego syna Borysa. Relacja aktorki i biznesmena jednak nie przetrwała próby czasu. Po rozstaniu, para przez długi czas nie mogła dojść do porozumienia w kwestii opieki nad ich pociechą. Po ponad 3 latach w końcu udało się im ustalić, że Borys znajdzie się pod opieką swojej mamy. Choć dziś Weronika Książkiewicz ma niesamowicie bliską więź ze swoim synem, to pierwsze lata jej macierzyństwa nie należały do najłatwiejszych.