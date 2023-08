Tak mieszka Iwona Żarnowiecka z „Sanatorium miłości”! Królowa turnusu nie boi się mocnych kolorów!

Iwona z „Sanatorium miłości 5” sprzedaje mieszkanie i wyprowadza się z Polski

Iwona Żarnowiecka z Warszawy to Królowa Turnusu 5. edycji programu „Sanatorium miłości”. Seniorka uwielbia podróżować i pasjonuje się historią starożytną. W samym Egipcie była już sześć razy. Na tym jednak nie koniec, bo sympatyczna kuracjuszka odwiedziła także Izrael, Jordanię, Włochy, była również na Kubie, aby zasmakować tanecznego szaleństwa. Wiemy, że Iwona preferuje ciepłe regiony i już niebawem zamieszka na południu Europy, a konkretniej w Hiszpanii.

Iwona i Gerard poznali się na planie „Sanatorium miłości”, a ich uczucie zakwitło niespodziewanie, by w końcu 5 sierpnia oficjalnie powiedzieli sobie „Tak”! Zobaczcie jak wyglądała uroczystość!

Iwona jest rodowitą Wrocławianką. Hiszpania będzie jedenastym miejscem, w którym będzie mieszkać. Dlaczego seniorka zdecydowała się na tak odważny krok jak wyprowadzka z kraju? W rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl Iwona zdradziła, że do zakupu mieszkania w Hiszpanii namówiła ją młodsza córka.

Tak mieszka Iwona Żarnowiecka „Sanatorium miłości”

Moje warszawskie mieszkanie na Białołęce jest teraz na sprzedaż. Mieszkam w spokojnej, kameralnej okolicy, mam świetnych sąsiadów. Wszyscy się uwielbiamy a to w tych czasach rzadkość. Wracam z pracy - z zatłoczonego i hałaśliwego centrum, siadam w ogródku i odpoczywam. Cisza, spokój i niski czynsz to atuty tego miejsca - powiedziała nam Iwona.

Jak udało nam się ustalić, mieszkanie Iwony ma 65m2 razem z ogródkiem, który znajduje się od strony wschodniej. W jego skład wchodzą dwie sypialnie, garderoba, łazienka i salon z aneksem kuchennym. Do mieszkania przynależy także miejsce garażowe.

Iwona na co dzień porusza się po stolicy samochodem, ale do dyspozycji ma także komunikację miejską i linie: 326, 705, 735 i 736. A co w pobliżu? Czego dusza zapragnie! Przedszkole, plac zabaw, ośrodek sportowy, punkty gastronomiczne i popularne sieci handlowe. Dojazd na Jezioro Zegrzyńskie zajmuje 15 minut.