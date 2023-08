Tak w młodości wyglądał Cezary Żak. Z trudem można go rozpoznać na zdjęciu sprzed prawie 40 lat! To naprawdę on?

Aktorska kariera Cezarego Żaka

Cezary Żak od lat jest uznawany za jednego z najsłynniejszych polskich aktorów. Początki jego kariery filmowej i telewizyjnej sięgają połowy lat 90. Pierwszy raz udało mu się skutecznie zapaść telewidzom w pamięci za sprawą roli Józefa Sobolewicza w „Klanie” . Niedługo później dostał angaż do „Miodowych lat” , a grana przez niego postać motorniczego Karola Krawczyka, do dziś jest uważana za jedną z jego najsłynniejszych kreacji aktorskich.

Tak w młodości wyglądał Cezary Żak

Z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że Cezary Żak od lat jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Większość widzów kojarzy go nie tylko przez jego wybitny aktorski talent, ale także sporą nadwagę, którą na szczęście udało mu się pokonać. Przed schudnięciem jego początkowa waga oscylowała w granicy 120 kg. Udało mu się jednak z powodzeniem zrzucić ponad 30 kg. Choć spory wpływ na decyzję o pozbyciu się nadprogramowych kilogramów miała jego żona i dietetyk, to okazuje się, że kluczowe tutaj były jego role w serialu „Ranczo”!