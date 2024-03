„Taniec z gwiazdami 14” odcinek 2. Pierwsza para odpadła z programu! Fatalna Dagmara Kaźmierska przetrwała!

Za nami 2. odcinek 14. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Tym razem gwiazdy nie miały już taryfy ulgowej i z show pożegnała się pierwsza taneczna para! Sprawdźcie, co tym razem wydarzyło się na parkiecie „Tańca z gwiazdami”!

„Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14” odcinek 2. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Z 2. ODCINKA 14. EDYCJI „TAŃCA Z GWIAZDAMI” Jako pierwsi tego przeboju do przebojów muzyki filmowej zatańczyli Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Gwiazdor „Gliniarzy” i jego taneczna partnerka zmierzyli się z jive'm do muzyki z serialu „Przyjaciele”. Jak im poszło? „Bardzo dobrze zaczęliście” - skomentował Tomasz Wygoda. „Ten jive był naprawdę znakomity. Otwarcie odcinka petarda!” - wtórował mu Rafał Maserak, zwracając przy okazji uwagę na drobne niedociągnięcia. Wynik pary to 34 punkty. Następnie na parkiet wkroczyli Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk, którzy zatańczyli Walca wiedeńskiego do muzyki z filmu „50 twarzy Greya”. „Ja ciebie biorę! Nieczęsto to się zdarza” - powiedziała Iwona Pavlocić. „Zobaczyłam 51 twarz Greya” - wyznała Ewa Kasprzyk. Para zdobyła 37 punktów.

Jako trzeci wystąpili Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, którzy wzięli na warsztat cha-chę do muzyki z filmu „Barbie”. Jak ich występ ocenili jurorzy? „Jesteś mistrzynią!” - skomentowała Ewa Kasprzyk. „Może cha-cha powinna być szybsza, ale ty nadrabiasz królewskością” - wyznał Tomasz Wygoda. „Drodzy państwo, był postęp!” - oceniła Iwona Pavlović. Dagmara i Marcin uzyskali 23 punkty.

Potem przyszedł czas na Kamila Baleję oraz Magdę Perlińską i ich walca angielskiego do muzyki z „Króla Lwa”. „Ja tu widzę taki poziom, że jestem wzruszona i oczarowana” - zachwycała się Ewa Kasprzyk. „Jest duży postęp. Ja bym tylko popracował nad spokojniejszymi krokami” - ocenił Tomasz Wygoda. Para zdobyła 25 punktów.

Piąty występ tego wieczoru należał do Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke i ich jive'a do muzyki z filmu „Pulp Fiction”. „Wszystko co w koło to rewelacja, krok chodzony do niczego” - oceniła surowo Iwona Pavlović. „To była gorączka niedzielnej nocy!” - była przeciwnego zdania Ewa Kasprzyk. Wynik pary to 35 punktów.

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka zatańczyli tango argentyńskie do piosenki z filmu „Zapach kobiety”. Jak sobie poradzili? „Od dzisiaj jesteś aktorem dramatycznym!” - skomentowała Ewa Kasprzyk. „Drodzy państwo, to był spektakl taneczny!” - zachwycał się Rafał Maserak. „Ja po prostu wiem, że to było doskonałe” - wtórowała mu Iwona Pavlović. Krzysztof i Sara jako pierwsi w tej edycji zdobyli maksymalne 40 punktów!

Lekkoatleta Adam Kszczot z Katarzyną Vu Manh zmierzyli się z qiuckstepem do muzyki z „Killera”. „Pokonałeś quickstepa. To było fantastyczne” - ocenił Rafał Maserak. „Ja bym poszukał jeszcze bardziej rytmu i lekkości” - powiedział Tomasz Wygoda. „Za twardo, za sztywno, chociaż show bardzo ładne” - oceniła czepliwie Iwona Pavlocić. Wynik pary to 25 punktów. Jako kolejni na scenie „Tańca z gwiazdami” pojawili się Małgorzata Ostowska-Królikowska i Kamil Gwara, którzy zaprezentowali rumbę do muzyki z filmu „Narodziny gwiazdy”. „Pięknie, kobieco, wspaniale” - skomentowała Ewa Kasprzyk. „Mi zabrakło, jakbyście byli razem w takim jednym przypływie” - skrytykował Tomasz Wygoda. „Zauroczyły mnie twoje nogi z niewymuszonymi przeprostami” - oceniła Iwona Pavlović. Małgorzata i Kamil zdobyli 28 punktów.

Maciej Musiał i Daria Syta zatańczyli tango do muzyki z filmu „Wytańczyć marzenia”. „Daria, po co ty wchodziłaś w tango turniejowe!?” - oceniła Iwona Pavlović. „Było serce, było wszystko, była dusza” - wyznała Ewa Kasprzyk. „To było bardzo w klimacie” - wtórował Tomasz Wygoda. Wynik pary to 33 punkty.

Potem przyszedł czas na Roxie Węgiel i Michała Kassina i ich quickstepa do muzyki z „Wielkiego Gatsbiego”. „Tańczyłaś fenomenalnie te wszystkie momenty solo” - powiedział Rafał Maserak. „Twój narzeczony może być z ciebie dumny” - wyznała Ewa Kasprzyk. Para zdobyła 35 punktów. Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski zatańczyli walca angielskiego do muzyki z „Titanica”. „Tam się trochę chwialiście, ale klimat był bardzo ładny” - ocenił Tomasz Wygoda. „Ten okręt na pewno nie zatonął!” - wyznała Ewa Kasprzyk. Jesteś stworzona do walca angielskiego” - powiedział Rafał Maserak. Beata i Mieszko zdobyli 31 punktów. Ostatni taniec tego wieczoru należał do Filipa Chajzera i Hanny Żudziewicz, którzy zmierzyli się z cha-chą do piosenki z filmu „Minionki”. „To była rewelacja! Ja się będę śmiała całą noc!” - oceniła Ewa Kasprzyk. „Cha-chy tam nie za wiele, ale to fajne i śmieszne show” - wyznała Iwona Pavlović. Wynik pary to 26 punktów.

Z PROGRAMU ODPADLI ADAM KSZCZOT I KATARZYNA VU MANH!

