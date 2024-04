„Taniec z gwiazdami 14” PÓŁFINAŁ. Roxie Węgiel ma Kryształową Kulę w kieszeni? To, co wyczyniała, przechodzi ludzkie pojęcie! Redakcja Telemagazyn

Za nami półfinał 14. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, w którym cztery pozostałe pary zawalczyły o miejsce w wielkim finale. To, co tym razem zrobiła Roxie Węgiel, przeszło najśmielsze oczekiwania! Murowana faworytka do zwycięstwa w finale? Sprawdźcie, co wydarzyło się na parkiecie w 9. odcinku „Tańca z gwiazdami 14” i kto już za tydzień zawalczy o Kryształową Kulę!