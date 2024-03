„The Traitors. Zdrajcy” odcinek 5. Uczestnicy ponownie złamali regulamin? Tadeusz Dębski odpada z programu!

Za nami 5. odcinek programu „The Traitors. Zdrajcy”. Uczestnicy ponownie złamali regulamin? To jednak nie wszystko... Tadeusz odpada z programu! Sprawdźcie, co jeszcze się wydarzyło!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PROGRAMU „The Traitors. Zdrajcy” odcinek 5. - co się wydarzyło?

Ulubieńcy poza programem

W poprzednich odcinkach z programu odpadło dwóch ulubieńców widzów. Julia, która została potajemnie wyeliminowana przez zdrajców i Robert, który otrzymał najwięcej głosów przy okrągłym stole i również musiał opuścić mury zamku w Mielmont. Pod osłoną nocy, po raz kolejny, swoją pracę wykonywali także zakapturzeni. Zdecydowali, że tym razem pozbędą się Agnieszki, która rano finalnie nie pojawiła się na śniadaniu. Po ostatnim okrągłym stole, jeden z uczestników, Tadeusz, wyraźnie odłączył się od reszty grupy. Zawodnicy zauważyli, że przez jego zachowanie, nie są w stanie mu zaufać. Tadeusz ma problemy z kulturalną dyskusją – stwierdziła Dorota. Jak się okazało, uczestnikom na tyle on przeszkadzał, że wszyscy wpadli na pomysł, by umówić się na głosowanie na niego przy wieczornych obradach okrągłego stołu.

_To jest dobra rozkmina z tym Tadeuszem, żeby go wykosić dzisiaj _– zaczął Teo. Zrobimy czyściec – dodała Dominika. My w ogóle nie zorientujemy się, kiedy on przejdzie, do tych zdrajców. On nie jest osobą dla nas pomocną. Czy jest zdrajcą, czy nie, w każdej chwili może nim zostać. – wtrąciła też Joanna. Ostra wymiana zdań

Do ostrzejszej wymiany zdań doszło również pomiędzy innymi graczami – Dorotą i Piotrem. Podczas wydawać by się mogło niewinnej rozmowy między uczestnikami o tym, kim może być zdrajca, Dorota pokusiła się o stwierdzenie, że w tej roli dobrze odnalazłby się Patryk. - On jest harley’owiec, a ja widziałam filmy amerykańskie, to są łobuzy po zbóju. Lubią tkwić w tej fazie, że ich się wszyscy boją, dlatego też przybierają taką pozę. To dzisiaj Piotr, czaszkę z kwiatami ma, taka koszulka bardziej by pasowała Patrykowi. – podsumowała Dorota.

Usłyszał to jednak sam zainteresowany, Piotr, który postanowił zareagować.

_Jak Ty kłapiesz tak na głos na innych, tak jak przy mnie na Adama, to po prostu przyjdź i porozmawiaj wprost. Szacunek tego wymaga. _– zripostował Piotr. Dorota próbowała wyjść z twarzą z tej sytuacji, mówiąc, że mówiła o Patryku w samych superlatywach. Piotr jednak nie odpuszczał, twierdził, że Dorota uogólnia i opiera się na stereotypach. Ty myślisz, że ubranie nie pokazuje tym kim jesteś? – zapytała poddenerwowana szafiarka, która później próbowała się tłumaczyć tym, że żartowała. _Oczywiście, że ubranie pokazuje kim jesteś, ale jedna osoba powie, że wyglądasz jak opiekun obozu dla dzieci, a ktoś inny powie, że wyglądasz jak harley’ówa. I co jest zgodne z prawdą? _– zaznaczył Piotr, którego zdaniem, takie powierzchowne ocenianie często może być mylące.

_Ty masz tendencję do kłamania, bo już drugi raz Cię przyłapałem. Wiesz, czego nie lubię? Jeśli komuś zwrócę uwagę na to, co robi, a on się chowa za tym, że tylko żartuje _– podsumował zachowanie Piotr, zamykając dyskusję.

Kolejna misja

W dalszej części odcinka uczestnicy wyruszyli na kolejną misję, w której do zdobycia mieli 12 tysięcy złotych. Ich zadaniem było zdobycie 9 puzzli, z których mieli ułożyć trzy rebusy. Rozwiązany prawidłowo rebus stanowił wskazówkę dla dwójki uczestników, którzy w trakcie zadania znajdowali się w muzeum z setkami pudełek. Tam mieli trafić na trzy, na które zostali nakierowani. Żeby nie było zbyt łatwo, puzzle znajdowały się w zamkniętych skrzynkach, a otworzyć je mógł jedynie specjalny kod. W tej konkurencji gracze wywalczyli komplet, czyli 12 tysięcy złotych.

Jeszcze w drodze na zadanie, niezrażona, pochopnym wyciąganiem wniosków Dorota, zdradziła, że usłyszała rozmowę, która może sugerować, kim są zdrajcy. Niestety usłyszałam jak dwie osoby się namawiają na spotkanie, prawdopodobnie w kwestii, kogo mają w nocy wyeliminować – chodziło jej o Adama i Mikołaja Milcke. Te podejrzenia zwróciły uwagę pozostałych uczestników. Zdaniem Doroty, zarówno Mikołaj i Adam, pasują jej na zdrajców. Pisarz, bo ma bujną wyobraźnię, a Adam, bo nosi naszyjnik z symbolem wilka: Dla mnie to jest dzikie zwierzę, zdolne do wszystkiego – podsumowała swoją teorię.

Regulamin został złamany?

Do tej rozmowy gracze wrócili również podczas okrągłego stołu. Rzekome spotkanie uczestników miało nastąpić w czasie poza nagraniami, kiedy gracze zostali rozwiezieni już do swoich pokojów. Takie spotkania są zabronione, czy uczestnicy kolejny raz złamali regulamin?

Wczoraj późnym wieczorem, wtedy kiedy już wszyscy idziemy spać, usłyszałam za swoimi plecami głos Adama, który pytał się innej osoby, czy spotykają się za 15 minut. – rozpoczęła Dorota. Jednak ani Mikołaj, ani Adam, nie potwierdzili tej wersji wydarzeń. Co zatem kryje się za tą historią? Opcje są dwie – albo Dorota przyłapała uczestników na spotkaniu wbrew regulaminowi albo wymyśliła całą historię.

_Ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, to jest kłamstwo. Nie wiem dlaczego to wymyślasz, co jest Twoim celem. Dotarło do mnie z kilku źródeł, że budujesz napięcie wokół mojej osoby, ale dotarło to tuż przed obradami. Do kogo to mówiłem? Według Ciebie, bo ja tego nie słyszałem. Czy masz na to świadków? Bo teraz w mojej opinii konfabulujesz _– odpowiedział Adam.

Dorota zaczęła się bronić: Ja mówię prawdę i cały czas będę mówiła to samo, więc nie oczekuj, że powiem inaczej. _Ale Dorota, przepraszam bardzo, bo ja sobie tego nie wyobrażam. To Ty myślisz, że zdrajcy podchodzą do siebie do drzwi, pukają kodem i wychodzą? _– dopytał zirytowany Mikołaj Milcke. _Nie mam oczywiście na to świadków, działo się to poza czasem dla nas przeznaczonym, dlatego jest to bardzo trudne, natomiast miało to miejsce. _– podtrzymywała szafiarka. _Ja to nazwę po imieniu, to jest kłamstwo. W mojej opinii to się w ogóle nie wydarzyło. Natomiast zastanawiam się, dlaczego w ogóle ten temat podniosłaś. Jedyne co mi do głowy przychodzi, że masz jakieś inne aspiracje niż lojalni _– sugerował Adam.

Spisek przeciwko Tadeuszowi?

Niespodziewanie, na wokandę wrócił też temat zachowania Tadeusza. Tym razem zaczęła Sandra: Moja wątpliwość jest jedna, bo wcześniej prowokowałeś, zaczepiałeś swoimi bardzo określonymi poglądami, tak teraz odczuwam, że się absolutnie alienujesz. Nie uważam, żeby to było rozwiązanie, albo wóz albo przewóz, czyli albo z nami jesteś i raczysz nas swoimi skrajnymi poglądami na jakieś tematy i musimy to znosić albo się obrażasz.

Do tematu nawiązał też Mikołaj Jaworski (surfer), który przyznał, że nie wiedziałby kiedy Tadeusz stałby się zdrajcą. Ale to jest wczorajszy wątek podniesiony przez TEGO CO (tu wskazywał na Joannę), że ja złożyłem deklarację, że mógłbym być zdrajcą. – odparł Tadeusz. _Przez tego co, przepraszam? Odnoś się z szacunkiem do ludzi _– zwróciła uwagę zarówno Joanna, której wypowiedź Tadeusza dotyczyła, jak i inni obecni przy okrągłym stole gracze.

Wystarczy użyć imię zamiast takiego określenia i będzie z szacunkiem, tyle w temacie – podbiła Dominika, tym samym kończąc dyskusję o zachowaniu Tadeusza. Kto zatem odpadł z programu – będący na celowniku – Tadeusz, Mikołaj czy Adam? A może Dorota? Finalnie zdecydowaną większością głosów, z programu odpadł Tadeusz, na którego zagłosowało 11 z 16 uczestników. Po burzliwych obradach, swoją pracę do wykonania mieli jeszcze zdrajcy, którzy co noc spotykają się, by mordować kolejnych lojalnych. Jednak zamiast morderstwa, zakapturzeni mieli stworzyć czarną listę z trzema osobami, które odpadną z programu dopiero kolejnego dnia.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!