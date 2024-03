„The Traitors. Zdrajcy” odcinek 4. Robert Trempski przyłapany na kłamstwie! Kolejny uczestnik wyeliminowany!

Lojalni tropią zdrajców

Wielki zwrot akcji!

_Robert, gdy powiedziałam Ci o moich wątpliwościach w stosunku do Stanley’a, powiedziałeś, że Ty mu wierzysz, natomiast jeśli ja czuję się zagrożona, powinnam innych namówić, żeby go eliminowali. _– spytała Olga. Od razu do rozmowy wtrącił się sam Stanley, który zapytał, dlaczego ten próbuje kogokolwiek namawiać przeciwko niemu. Zdezorientowany Trempski sprzeciwił się i próbował wyjaśnić całą sytuację, niestety nieskutecznie.

To się nie łączy do kupy, ponieważ mi prosto w oczy mówisz, że jesteśmy po tej samej stronie i sobie ufamy, a w drugim zdaniu mówisz do Olgi, żeby namawiała ludzi na mnie. To tak nie działa. Jeżeli wierzysz mi, że nie jestem zdrajcą, nie jest to granie na korzyść grupy, żeby namawiać innych by głosowali na mnie. Zmieniasz narrację. – kontynuował Stanley. To nie był jednak koniec oskarżeń w kierunku Roberta.