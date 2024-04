„The Traitors. Zdrajcy” odcinek 9. Odpada ulubienica widzów! Kto przeszedł na stronę zdrajców?

Za nami 9. odcinek programu „The Traitors. Zdrajcy”. Robi się coraz ciekawiej! Odpada ulubienica widzów! Kto przejdzie na stronę zdrajców? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 9. odcinku programu „The Traitors. Zdrajcy”!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PROGRAMU „The Traitors. Zdrajcy” odcinek 9. - co się wydarzyło?

Bez okrągłego stołu?!?

W ostatnim odcinku „The Traitors. Zdrajcy” prowadząca miała dla uczestników dobrą wiadomość – wieczornego okrągłego stołu nie było. Nie wszystkim się to spodobało, ponieważ cześć graczy chciała sprawdzić swoje podejrzenia względem trzeciego zdrajcy – Dominiki. Wygląda na to, że tym razem jej się upiekło. Odpoczynek od okrągłego stołu nie oznaczał jednak, że nie było również eliminacji ze strony zakapturzonych. Tym razem odbyła się ona w trakcie kolacji. Dominika i Olga dostały specjalną misję, która polegała na sekretnym wyeliminowaniu uczestnika słowami miłości, „kocham cię”. Wykonania zadania podjęła się Olga, która wyeliminowała z gry Teo. On sam jednak nie spodziewał się, że padły one z jej ust, bardziej podejrzewał Stanley’a.

Gra o wysoką stawkę

Po śniadaniu uczestnicy otrzymali szansę na zdobycie sporej puli pieniędzy. Kwotę, którą mogli dziś wygrać to aż 60 tysięcy złotych. Zawodnicy zagrali w przeskalowaną grę memory. Dwie osoby – Sandra i Dominika - zawisły na linach, ich zadaniem było obrócenie w tym samym czasie podobnych symboli. Z kolei pozostali na dole uczestnicy, nawigowali i operowali linami, do których przyczepione były znajdujące się na wysokościach zawodniczki.

Obrady okrągłego stołu

Po konkurencji nadszedł moment na obrady okrągłego stołu, które zgodnie z zapowiedziami okazały się być prawdziwym polowaniem na zdrajcę! Dyskusję rozpoczęła Manae:

Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to w jaki sposób Alex się żegnał. Zrobił to dość w personalny sposób. Jak wiadomo ja byłam z nim tutaj najbliżej i w momencie kiedy mówił o zawieraniu nowych znajomości, że nas wszystkich odszuka, spojrzał na mnie. Potem padł tekst, że teraz już nie kibicuje zdrajcom, a kiedy powiedział to słowo (przyp. red. zdrajca), spojrzał na Dominikę – podkreśliła Manae.

Na Alexa patrzył każdy z nas, ja nie czułam, żeby spojrzał na mnie w tym momencie. Uważam, że nie potrafię tak maskować emocji, żeby grać rolę zdrajcy – próbowała bronić się Dominika. Następnie podzieliła się swoimi obserwacjami, dlaczego to właśnie osoby z jej otoczenia, odpadają z programu. Miała tu na myśli Joannę, Maćka i Teo. Na ten argument zareagowała znowu Manae, która przypomniała, że Asia mówiła jej o tym, że blisko niej jest zdrajca. Tę wersję potwierdziła też Sandra: Mogę potwierdzić te słowa, powiedziała to do mnie, że ona wie, że w jej bliskim otoczeniu są zdrajcy, ale że ona woli się wziąć za dalszego zdrajcę i wtedy złapała Alexa. Nie chciała eliminować bliskiej jej osoby.

Dominika, próbując odbić piłeczkę, skierowała się też do Sandry, że ta sabotuje ją od jakiegoś czasu: Uważam, że ty też byłabyś idealnym zdrajcą, chociażby przez to, że potrafisz teatralnie wyrażać emocje. Następnie głos zabrała ostrożna już w swoich osądach, Dorota: Ja mam prywatną obserwację, że rozmawiając z Dominiką, miałam takie niedoparte wrażenie, że jak ona mówi o swoich prywatnych sprawach, to jest spokojna i wyluzowana. Natomiast w momencie, gdy wkraczamy w grę, lekki nerw ją bierze, zaczyna szybciej mówić i być poddenerwowana.

Głosowanie uczestników

Uczestnicy przeszli do głosowania, jak widać, Dominika okazała się jedyną podejrzaną. W trakcie uzasadniania przez wszystkich swoich wyborów, nie udało jej się ukryć emocji. Szczególnie wzruszyły ją słowa Justyny i Sandry: Bardzo cię podziwiam, bardzo cię polubiłam, jesteś dla mnie inspiracją, ikoną kobiecości – przyznała Justyna. Sandra z kolei dodała: Bardzo mnie wzruszyłaś dzisiaj swoją odwagą, jest mi bardzo ciężko oddawać ten głos, ale ja nie mam silniejszych poszlak wobec innych osób.

Dominika odpada!

Wynik głosowania był jednoznaczny, nikt się nie wyłamał i wszyscy zagłosowali na Dominikę, która faktycznie przyjęła rolę zdrajcy.

Zacznę od tego, że ten program to przygoda życia, cieszę się, że wczoraj założyłam finałową kreację. Wszystkie moje emocje i zachowania były prawdziwe, wszystkich szczerze polubiłam. Jedyne z czym kłamałam, to że byłam lojalna. – oznajmiła na koniec Dominika.

Kogo wybierze Olga?

W grze pozostał jeden zdrajca, zgodnie zasadami gry, Olga może zaszantażować teraz innego uczestnika. Na kogo postawiła? Są dwie opcje. Jeśli wybiorę najsilniejszego zawodnika, będę miała to ryzyko, że on zacznie myśleć niesztampowo i wyeliminuje mnie. Natomiast, gdy wybiorę najsłabszego, będę mogła skupić się na tym by skończyć grę, skupiając uwagę na najsłabszym na koniec. Ale będzie mi trudniej to dograć. Według mnie najsilniejszym zawodnikiem jest Piotr, a najsłabszym Dorota. – przyznała Olga. Komu zaproponowała współpracę? Finalnie wybór padł na Piotra, którego otwarcie ceni za zasady i stanowczość i to, że zna też mechanizmy działania psychiki ludzkiej.

Jak się okazało, uczestniczka myślała także o innych typach: Może wybrałabym Patryka, ale niestety Sandra wskazała go jako potencjalnego zdrajcę. Brałam jeszcze pod uwagę Stanley’a, ale z racji tego, że już na niego padły podejrzenia, postanowiłam, że wybiorę Piotra. – dodała Olga.

Jak dalej potoczy się gra?

Jak dalej potoczy się gra, w nowym, powiększonym składzie zdrajców? Wygląda na to, że mają już jakiś plan: Musimy zostawić na sam koniec uczestników, którzy są łatwi do zmanipulowania, a chłopaków musimy wyeliminować niestety nie przy stole. – dodała zdrajczyni.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!