„The Voice of Poland 14”. Jan Górka Najlepszym głosem w Polsce! Przyszedł „pomścić” siostrę i wygrał show! Zobacz zdjęcia

Jan Górka: co wiemy o zwycięzcy „The Voice of Poland 14”?

Finał 14. edycji programu TVP „ The Voice of Poland ” obfitował w emocje! Rywalizowała czwórka finalistów - Maja Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Antoni Zimnal z teamu Marka Piekarczyka, Becky Sangolo od Tomsona i Barona oraz Jan Górka z drużyny Lanberry, który okazał się zwycięzcą.

Jan Górka: co wiemy o zwycięzcy „The Voice of Poland 14”?

Jan Górka z miejsca rozkochał w sobie i Trenerów, i widzów. W tym miejscu warto wspomnieć, że Górka do programu przyszedł po... zemstę! Okazało się, że jego siostra próbowała swoich sił w 5. edycji „The Voice of Poland”, a on chciał pomścić jej wyeliminowanie z show! Widzowie dowiedzieli się również, że w „grupie wsparcia” za kulisami nie ma jego mamy, bo zmarła w 2017 r. pogrążając w żałobie rodzinę. Sposób, w jaki zaśpiewał I Ain’t Worried OneRepublic sprawiło, że odwróciły się dwa fotele - Justyny Steczkowskiej i Lanberry. W wyborze Trenera pomógł mu Marek Piekarczyk, który wówczas naraził się Justynie Steczkowskiej.