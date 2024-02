„The Voice Senior 5” FINAŁ. Oto zwyciężczyni! Regina Rosłaniec Bavcevic zachwyciła wszystkich!

Pierwszy etap finału „The Voice Senior 5”

W pierwszym etapie ośmioro uczestników zaśpiewało utwory, które zadedykowali bliskim im osobom. Następnie trenerzy mieli wybrać po jednej osobie ze swojej drużyny, która wejdzie do drugiego, decydującego etapu wielkiego finału.

Jako pierwsi zmierzyli się ze sobą członkowie drużyny Tomasza Szczepanika. Piotr Salata zaśpiewał utwór „Fly Me To The Moon” Franka Sinatry. Następnie Wojciech Kwiatkowski zaprezentował na scenie przebój „Have You Ever Seen The Rain” Roda Stewarda. Decyzją Tomka Szczepanika, do kolejnego etapu przeszedł Piotr Salata.