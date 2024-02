„The Voice Senior”. Maryla Rodowicz od 55 lat króluje na polskiej scenie, ale i jej to nie ominęło. „Porażką dla mnie jest to, że...”

Sobotni wieczór jest przedostatnim, kiedy widzowie będą mogli śledzić poczynania rozśpiewanych seniorów. Na półfinałowej scenie wystąpi 16 uczestników, po czterech z drużyn: Alicji Majewskiej, Maryli Rodowicz, Haliny Frąckowiak oraz Tomasza Szczepanika. Spośród wszystkich uczestników, każdy trener, wybierze po dwie osoby, które wejdą do wielkiego finału. Oprócz muzyki na najwyższ

ym poziomie, w półfinałowym odcinku nie zabrakło także osobistych wyznań trenerów. Maryla Rodowicz postanowiła podzielić się z widzami refleksją na temat największej zawodowej porażki w swojej długiej i barwnej karierze.

Na pewno porażką dla mnie jest to, że nie kochają mnie media. Radia nie grają moich piosenek i to właściwie od 30 lat. Mimo, że wydaję naprawdę regularnie płyty. No i nic… To jest przykre, to jest moja porażka - wyznała na planie półfinałowego odcinka Maryla Rodowicz, co dla wielu fanów i obserwatorów sceny muzycznej może być zaskakujące, biorąc pod uwagę jej status królowej polskiej muzyki.