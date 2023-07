„Thor: Bóg Piorunów”. Thor kontra Loki w wersji studia Asylum na kanale Sci Fi! Kiedy emisja?

Głównym bohaterem tego widowiska jest bóg świetnie znany z mitologii nordyckiej – Thor. Wyróżnia on się spośród innych bogów swoim potężnym młotem, co pozwala mu unosić się wysoko nad ziemią oraz panować nad strzelającymi z nieba piorunami. W filmie studia Asylum Thor zmierzy się z czarnym charakterem mitologii nordyckiej – przebiegłym Lokim. Jest on wyjątkowo trudnym przeciwnikiem przez to, że potrafi przyjmować postać innych osób, a nawet zwierząt. Aby pokrzyżować plany Lokiego, Thor odbędzie podróż w celu zdobycia potężnej mocy Yggdrasil – mitologicznego Drzewa Dziewięciu Światów.