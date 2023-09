Tomasz Schuchardt pochwalił się żoną na premierze filmowej! Kamila Kuboth-Schuchardt nie mogła się od niego oderwać!

Tak wyglądała premiera filmu „Doppelgänger. Sobowtór”

„Doppelgänger. Sobowtór” to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat. Międzynarodowa produkcja w reżyserii Jana Holoubka to opowieść osadzona na przełomie lat 70. i 80., akcja której rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny. Na ekranie u boku Jakuba Gierszała, Tomasza Schuchardta można zobaczyć m.in. Wiktorię Gorodecką, Katarzynę Herman i Andrzeja Seweryna, a także zagraniczne gwiazdy – Emily Kusche, Joachima Raafa, Nathalie Richard i Jessicę McIntyre. Zdjęcia do filmu powstawały w lokacjach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Bydgoszczy oraz Toruniu.

„Doppelgänger. Sobowtór” już od wielu miesięcy wzbudza ogromne medialne zainteresowanie. Film Jana Holoubka był m.in. filmem otwarcia podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie został bardzo pozytywnie przyjęty. Widzowie będą mogli go zobaczyć już w najbliższy piątek 29 września.