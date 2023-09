„Totalne remonty Szelągowskiej 6” odcinek 4. To mieszkanie było dla niepełnosprawnej Beaty udręką. Dorota Szelągowska dokonała niemożliwego!

„Totalne remonty Szelągowskiej 6” odcinek 4. - co się wydarzyło?

Dziś 35-letnia Beata w wieku dwóch lat przeżyła bardzo ciężki wypadek, który w pewnym stopniu zdeterminował jej dalsze życie. Jej mama, Małgorzata bardzo długo walczyła o zdrowie córki. Nie chciała, żeby Beata była na stałe przykuta do łóżka. Udało się, ale bohaterka programu do tej pory chodzi o kulach i ma uszkodzone kręgi szyjne.

Bohaterka „Totalnych remontów Szelągowskiej” wie najlepiej jak pomagać osobom z niepełnosprawnościami, dlatego zdecydowała się na otworzenie w Warszawie sklepu medycznego. Beata uwielbia swoją pracę i cały czas chce się rozwijać. W weekendy uczęszcza do technikum dla dorosłych, aby zdobyć tam tytuł – technika ortopedy. Angażuje się też w promowanie sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Co roku wspiera organizatorów Mistrzostw Świata w rugby na wózkach. Podarowała też sprzęt do Szpitala Reumatologicznego w Warszawie.

Razem z córką mieszkają w małym mieszkaniu w Warszawie. Beata od lat marzyła o remoncie. Lokum zupełnie nie było przystosowane do jej możliwości. Nie miała też gdzie przechowywać swoich rzeczy. Co z tym fantem zrobiła Dorota Szelągowska? Sprawdźcie w naszej galerii!