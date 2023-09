„Totalne remonty Szelągowskiej” odcinek 2. Jak w tak małym mieszkaniu wydzielić miejsce dla dwóch osób? Dorocie się to udało!

„Totalne remonty Szelągowskiej” w Kutnie!

To już szósty sezon „Totalnych remontów Szelągowskiej”. Dorota po raz kolejny wyrusza w Polskę, żeby burzyć ściany i odmieniać losy ludzi. Remont i metamorfoza wnętrz są często jedynie tylko pretekstem do tego, żeby bohaterowie programu wreszcie zauważyli jak bardzo inni doceniają ich pracę i zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Co wydarzyło się w 2. odcinku nowego sezonu?

Bohaterką drugiego odcinka programu jest 38-letnia Magda. Do programu zgłosiły ją przyrodnia siostra Ewelina i przyjaciółka Izabela. Magda i Ewelina mają wspólną mamę. Życie nigdy ich nie oszczędzało. Kiedy bohaterka programu była nastolatką, musiała wyprowadzić się z domu. Jej matka nadużywała alkoholu, a ona jako dziecko była zmuszona prowadzić dorosłe życie. Myślała, że wszystko się zmieni, kiedy pewnego dnia spotkała swoją mamę na ulicy i zorientowała się, że ma przyrodnią siostrę. Po powrocie do domu okazało się jednak, że jej matka nadal pije i kompletnie nie radzi sobie z opieką nad malusieńką Eweliną. Magda po raz kolejny musiała uciekać. Starała się zabierać do siebie siostrę, kiedy tylko mogła. Bała się, że opieka społeczna szybko ją zabierze. Robiła wszystko, żeby udowodnić, że nadaje się na opiekunkę Eweliny. Kiedy matka dostała udaru, a następnie zmarła, Magda została opiekunem prawnym Eweliny. Od tamtej pory są nierozłączne. Mieszkają razem w malutkim mieszkaniu. Śpią w jednym łóżku. Obie są uparte i mają podobne charaktery, więc kłótni nie brakuje. Nie potrafią się jednak zbyt długo na siebie gniewać.