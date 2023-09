Tureckie seriale, które mają szczęśliwe zakończenie. Co oglądać?

Tureckie seriale: za co kochają je widzowie?

Produkcje znad Bosforu zyskały ogromne grono fanów na całym świecie. Także w Polsce wielu widzów z niecierpliwością czeka na kolejne odcinki swoich ulubionych tureckich seriali. Za co fani cenią je najbardziej? Do zalet telenowel rodem z Turcji zalicza się między innymi fenomenalną grę aktorską, dobór aktorów do roli, a także wielowątkowość. W tureckich telenowelach królują emocje: miłość, nienawiść, zdrada czy zemsta.

Podzielone są zdania na temat zakończeń seriali. Nie zawsze kończą się one szczęśliwie. Są telenowele, w których ostatnich odcinkach na przykład ginie główny bohater czy pozostawione są niewyjaśnione wątki. Trzeba przyznać, że polski widz przyzwyczajony jest do tego, że serial kończy się happy endem. W innych przypadkach po jego zakończeniu może czuć lekki niedosyt...