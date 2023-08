Tureckie seriale podobne do „Więźnia miłości”, które warto obejrzeć

Seria powstała w Turcji w 2016 roku w reżyserii Mahira Aktas'a. Każdy odcinek trwa około 50 minut. Serial można było oglądać na antenie Telewizji Polskiej (TVP2). Turecka produkcja „Więzień miłości” na ekranach telewizorów w Polsce zadebiutowała we wtorek, 19 lutego 2019. „Więzień miłości” to wieloodcinkowy serial, składający się z 399 odcinków.

„Więzień miłości” - o czym jest serial?

„Więzień miłości” to opowieść o mężczyźnie, który postanawia wziąć fikcyjny ślub, aby zadowolić swoją ukochaną, śmiertelnie chorą siostrę. Główny bohater Omer to mężczyzna, który nie ufa kobietom i nie zamierza się żenić. Dziewczyny postrzega przez pryzmat matki, która porzuciła ojca dla innego. W życiu Omera jedyną ważną kobietą jest jego siostra Ayse. To romantyczka, a jej największym marzeniem jest to, by jej brat się zakochał i był szczęśliwy.