„Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”. To ona wygrała kolejny odcinek! Przebiła nawet fenomenalną Katarzynę Skrzynecką!

Za nami 2. odcinek jubileuszowej edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”! Wiele wskazywało na to, że Katarzyna Skrzynecka po raz kolejny sięgnie po zwycięstwo. Tym razem aktorka musiała uznać wyższość swojej koleżanki po fachu, która zdeklasowała konkurencję jako Cesaria Evora. Sprawdźcie, jak wyglądał kolejny odcinek programu „Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”!

„Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi” odcinek 2. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZEGO ODCINKA „TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO” Oceniany pierwszy numer należał do Marysi Tyszkiewicz, która w trakcie prób musiała najpierw uwolnić głowę, by w końcu rozluźnić ciało. Takie zalecenia otrzymała od Macieja Zakliczyńskiego. Wymagało to nabrania pewności siebie, co ewidentnie szybko się udało, bo występ jako Dua Lipa z piosenką „Houdini” był doskonały. Zauważyła to Małgorzata Walewska, co wyraziła mówiąc na stojąco – Marynia, ale odwaliłaś robotę! Jestem pod wrażeniem, że mimo że cały czas nie odpuszczałaś kroku tancerzom, to śpiewałaś czysto. Wszystko było pięknie oparte. Naprawdę przez chwilę miałam wątpliwości, czy ty aby na pewno sama śpiewasz. No po prostu super!

Stefano Terrazzino poleciał falsetem w roli, która usypiała go od pierwszej próby. Uwaga od Marcina Przybylskiego, żeby się „odstefanił” nie była tylko żartem. W jego przypadku „odstefanić” oznaczało osłabić energię, zrobić coś od niechcenia, przystopować ekspresję. Czy prawdziwy Włoch mógł to znieść i jeszcze dobrze wypaść w roli F.R. David w utworze „Words”? To ocenił Robert Janowski - było super. Ty nawet byłeś lepszy od niego, bo on jak występuje, to jego ciało nic nie mówi. On po prostu wygląda jak słup w oryginale. A Ty coś dodałeś, czyli byłeś lepszy niż F.R. David. I love you, Stefano. Jesteś do zjedzenia.

Filip Lato nie był zadowolony z wylosowanej piosenki, bo wchodzenie w żeńskie role od zawsze było dla niego wyzwaniem. Sylwia Grzeszczak spędzała mu sen z powiek. Czy jednak dał radę i piosenka „Sen o przyszłości” go nie pokonała? I tu z oceną ruszyła pierwsza Małgorzata Walewska – Filip, jestem pod wielkim wrażeniem twojego niebywałego skupienia i konsekwencji jak najbardziej poważnym trzymaniu roli podczas kiedy była to wyjątkowo rozrywkowa sytuacja. Bez zarzutu wokalnie, choć z Sylwią Grzeszczak to w ogóle nie miało nic wspólnego. Wspaniały jest Twój wokal, kiedy wchodziłeś na górne rejestry nawet brzmiałeś to jak kobieta. Wyglądasz jak zawodniczka DDRu na sterydach. Podziwiam twój dystans do siebie, podziwiam twój talent wokalny i w ogóle cię podziwiam i cieszę się, że lato już niedługo. Super.

Zwyciężczyni pierwszego odcinka, Katarzyna Skrzynecka była oczarowana przydzieloną jej rolą. W przygotowaniu przez Kasię Hanny Ordonówny czuć było magię już od pierwszej próby. I zrobiła to! Przeniosła nas do kina lat 30-tych ubiegłego stulecia w utworze „Na pierwszy znak”. Jej wykonanie poruszyło publiczność i jurorów. Największy muzyczny romantyk, Robert Janowski, podsumował to tak – lubię być zaczarowany. Tak mnie zmieniłaś, tak mnie zaczarowałaś, tak mi serduszko zmiękło. Kaśka, skąd ty się urwałaś? Cudownie.

Soulowa ballada o miłości wpadła w ręce Mateusza Ziółko, który wystąpił jako Sam Smith. Jak nasz uczestnik okiełznał ten przepiękny liryczny utwór „I’m not the only one” pozbywając się swojej naturalnej chrypki i rockowej natury? Pierwsza oceniła jedyna kobieta w jury, Małgorzata Walewska, która najpierw krzyknęła – wow!, a potem wyjaśniła – twoja dbałość o szczegóły i każdy dźwięk, to jak wypieściłeś tę jego barwę, przechodzenie przez falset na górę, to wszystko się zgodziło idealnie. Jestem zachwycona.

Kacper Kuszewski korzystając z wehikułu czasu wrócił do swojego ulubionego występu, ponownie wcielając się w Marylę Rodowicz, jednak z pewną różnicą. Obecne wykonanie piosenki „Szparka sekretarka” było odwzorowaniem występu Maryli na koncercie w dawnej Czechosłowacji, a poprzednie było kopią teledysku. To okazało się bez znaczenia, bo oceniała go sama Maryla Rodowicz, która powiedziała – oglądałam, byłam w szoku, bo byłeś lepszy od Rodowicz. Aleksandra Szwed wylosowała bardzo trudny emocjonalnie utwór dojrzałej i doświadczonej życiowo Cesarii Evory. By oddać niezwykły nastrój tej interpretacji, wykonała nie tylko ciężką pracę na próbach wokalnych, ale przede wszystkim przygotowywała się aktorsko tak, by wydobyć z Cesarii jej prawdziwe piękno i oddać jej magię. Jak blisko była oryginału, ocenił bardzo dojrzale Piotr Gąsowski – wyszłaś jak Evoria, z charyzmą jak Evoria, z ruchem jak Evoria. Byłaś kochaną starszą panią, niedoskonale śpiewającą (specjalnie niedoskonale śpiewającą), która śpiewa pięknie, ale nie przez wielkie Ś. To jest skupione, to jest mądre, to jest inteligentne, to jest wzruszające. I za to ci serdecznie dziękuję.

Przepełniona energią Basia Kurdej-Szatan zaprosiła na scenę przyjaciela, spontanicznego, szalonego Nicka Sincklera. Stworzyli razem duet: Shakira i Wyclef Jean i zaśpiewali „Hips don’t lie”. Energia długo jeszcze unosiła się w powietrzu, co było widać choćby po reakcji Roberta Janowskiego, który swoją ocenę wykrzyczał – wspaniały występ na miarę programu rozrywkowego Twoja Twarz!!!! Brzmi Znajomo!!! Za-wo-do-wa robota! To było na takim luzie, bez spinki. Weszliście spontanicznie, radośnie. Wspa-nia-le!!!

Odcinek wygrała Aleksandra Szwed jako Cesaria Evora. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji Dom w Łodzi, która daje dom chorym i porzuconym dzieciom. Ola współpracuje z fundacją od 8 lat, czyli od czasu, kiedy wygrała swoją edycję i wtedy przekazała jej 100 tysięcy złotych.

Tabela wyników po 2. odc: Aleksandra Szwed Katarzyna Skrzynecka Mateusz Ziółko Maria Tyszkiewicz Barbara Kurdej-Szatan Kacper Kuszewski Filip Lato Stefano Terrazzino

