Ujawniamy kolejną uczestniczkę 3. sezonu „Farmy”! Kim jest Daria Borkowska?

Wielki powrót „Farmy”

„Farma” podbija polską telewizję! Reality show, który na antenie Polsatu wystartował w 2022 roku, szybko zdobył sympatię ze strony publiczności. Właśnie trwają przygotowania do startu 3. edycji widowiska, które na Polsacie zadebiutuje już 8 stycznia 2024 roku.

„Farma” to reality show, w którym uczestnicy zamieszkają na polskiej farmie z dala od cywilizacji. Śmiałkowie zamienią wygodne miejskie życie na rzecz wiejskiego, przekonując się, czy wyobrażenia będą zgodne z tym, co czeka ich na miejscu. Pobudki o świcie, opieka nad zwierzętami oraz obowiązki, z którymi wcześniej nie mieli styczności. Co tydzień z farmą będzie musiał pożegnać się jeden z uczestników. Tylko jeden zdobędzie tytuł Super Farmera i nagrodę pieniężną.