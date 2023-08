„Ultimatum”. Najnowszy film akcji z Liamem Neesonem już w kinach! Warto obejrzeć?

O czym jest „Ultimatum”?

„Ultimatum” to przede wszystkim opowieść o rodzinie, chciwości, zemście i odkupieniu. O wyborach, których dokonujemy i konsekwencjach, które mogą z nich wynikać. „Decyzje, których Matt Turner musi dokonać w ciągu jednego dnia, koncentrują się nie tylko na wydostaniu się z pułapki, ale także na naprawieniu szkód, które wyrządził swojej rodzinie. Matt może nie jest najlepszym mężem i ojcem, ale dostanie szansę na odkupienie. Dopiero wtedy uświadomi sobie, że stracił z oczu to, co ważne”, dodaje Alex Heineman, producent filmu.

Mieszkający w Berlinie, amerykański biznesmen Matt Turner (Liam Neeson) odwozi dzieci do szkoły, kiedy odbiera tajemniczy telefon. Głos ze słuchawki informuje go, że w jego samochodzie jest bomba, a brak współpracy czy próba kontaktu z policją grożą natychmiastową eksplozją. Aby uratować siebie i bliskich, Matt będzie musiał wykonać szereg zleceń nieznanego szantażysty. Jeśli odmówi, uzbrojony ładunek wybuchnie, zabijając Matta i niszcząc wszystko dookoła. Zmuszony do ciągłej jazdy, niemogący opuścić pojazdu mężczyzna rozpoczyna bezprecedensową walkę z czasem i desperacki wyścig po to, by ocalić życie.