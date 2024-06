„Warsaw Shore 20”. Wydekoltowana „Laszatka” wraca w finale programu! Anna i Bartłomiej Barańscy zachwycają formą!

Co się wydarzy w finale „Warsaw Shore 20”?

Impreza niespodzianka!

Ostra jazda na torze

Następnego dnia ekipa wyruszy na tor wyścigowy, gdzie czeka ich ostra jazda. Uczestnicy staną do nietypowej konkurencji, w której wykażą się niezwykłą koordynacją i precyzją. Walka będzie zacięta. Po pełnym emocji dniu na torze, ekipa uda się na ostatni wspólny obiad. Będzie to okazja do wspomnień najlepszych momentów sezonu, śmiechu i wzruszeń. Każdy z uczestników podzieli się swoimi przeżyciami i refleksjami na temat minionego sezonu. To będzie czas na pożegnania, ale także na podziękowania za wspólnie spędzone chwile i nawiązane przyjaźnie.