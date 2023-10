Wielki sukces Joanny Kulig. Została członkinią Akademii Filmowej! Teraz Polka będzie mogła decydować, do kogo trafi Oscar Redakcja Telemagazyn

Joanna Kulig bezdyskusyjnie należy do czołówki najbardziej utalentowanych polskich aktorów. Odnosi sukcesy nie tylko na rodzimym, ale i światowym podwórku. Teraz do coraz dłuższej listy osiągnięć może dopisać kolejne. Polska aktorka będzie decydowała, do kogo trafia najważniejsze filmowe nagrody!