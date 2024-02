Wiosenna ramówka Polsat 2024: Polsat, Polsat Box Go, TV4 i kanały tematyczne. Co zobaczymy już w marcu? Sprawdź!

Wiosna to nie tylko budząca się do życia natura wokół nas. To także masa nowości w telewizyjnej ramówce! Polsat ogłosił, co znajdzie się w nowym „telewizyjnym rozkładzie jazdy”. Sprawdź!

Wiosna w Polsacie startuje już na początku marca pod hasłem „Znane i lubiane”! W nowej ramówce widzowie zobaczą premierowe seriale, kontynuacje ulubionych produkcji i mnóstwo hitowych filmów. „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wraca w odświeżonej wersji, a w jubileuszowej 20. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wystąpią laureaci poprzednich sezonów. „Nasz nowy dom” będziemy oglądać dwa razy w tygodniu - w środy i czwartki. W sobotnie wieczory zapraszamy na filmy familijne, a w poniedziałki na MegaHit. Nowościom w ramówce Polsatu i kanałów tematycznych poświęcona była konferencja „Wiosna 2024” z udziałem ponad 150 gwiazd polsatowych produkcji, zaproszonych gości oraz władz stacji.

Chciałem podziękować wszystkim, dzięki którym ta ramówka staje się faktem. Staje się, bo – pamiętajmy – dziś prezentacja, a od marca startujemy - powiedział dyrektor programowy, wiceprezes Telewizji Polsat Edward Miszczak witając zgromadzonych w studiu 2400 przy Łubinowej 4a. - Telewizja to medium wszechstronne, ciągle dla wielu widzów jest pierwszym źródłem informacji i rozrywki. Ale od lat ciągle się straszy, że za chwilę nastąpi wielki kryzys. Chciałem podać kilka danych, by zapewnić Państwa, że telewizja ma się świetnie. Najlepsza platforma streamingowa ma ok 2 procent udziałów w rynku. Wszystkie – 9 procent. A telewizja – 89 procent! Brawa dla telewizji! - mówił dyrektor Edward Miszczak.

Wiosna 2024 w Polsat. Co oglądać?

Polsat: seriale i programy rozrywkowe

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”

Emisja: od 3 marca, niedziela, godz. 20:00

W 14. edycji uwielbiany przez widzów show zyskał nową odsłonę. W jury obok Iwony Pavlović zasiadają nowi sędziowie: aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz i choreograf, doskonale znany z poprzednich edycji - Rafał Maserak oraz tancerz i choreograf na stałe współpracujący z Teatrem Wielkim - Tomasz Jan Wygoda. Do udziału w programie zaproszeni przez stację zostali: Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Anita Sokołowska, Dagmara Kaźmierska, Beata Olga Kowalska, Filip Chajzer, Maciej Musiał, Kamil Baleja, Krzysztof Szczepaniak, Adam Kszczot i Aleksander Mackiewicz. Za kostiumy w tym sezonie odpowiedzialna jest stylistka Martyna Lach, która szlify zdobywała między innymi w paryskiej rewii „Moulin Rouge”. Program prowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Odcinki: 10

Produkcja: Jake Vision na zlecenie Telewizji Polsat

„Planeta singli. Osiem historii”

Emisja: od 3 marca, niedziela, godz. 22:10

Seria filmów, których główny wątek skupia się na poszukiwaniu miłości w świecie Internetu. Bohaterów różni wiele, począwszy od wieku, pochodzenia, a skończywszy na pobudkach, dla których decydują się na poszukiwanie miłości w sieci. Każda z historii widziana jest oczyma innego reżysera. W cyklu nie zabrakło znakomitych kreacji aktorskich. Występują m.in. Izabela Kuna, Bartłomiej Topa, Piotr Witkowski, Witold Dębicki, Maria Maj, Rafał Królikowski, Hanna Konarowska-Nowińska, Filip Pławiak, Mateusz Damięcki, Zofia Wichłacz, Antoni Królikowski.

Odcinki: 8P

rodukcja: Canal+ oraz Gigant Films „Ninja Warrior Polska”

Emisja: od 5 marca, wtorek, godz. 20:05

W 9. sezonie nie zabraknie najbardziej utytułowanych mistrzów, jak Jan Tatarowicz i Paweł Murawski, którzy chcą wyrównać swoje rachunki z torem. Widzowie poznają również nowych utalentowanych zawodników, którzy przez ostatnie miesiące przelewali pot i łzy, aby dostać się do najlepszego polskiego programu sportowego. Pojawią się także goście specjalni, a wśród nich m.in. utytułowany mistrz piłki ręcznej - Kamil Syprzak, emerytowany gracz polskiej reprezentacji w piłkę nożną - Tomasz Hajto, popularni TikTokerzy NeffatiBrothers, czy znani z anteny Polsatu: prezenterka sportowa Patrycja Zahorska, tancerz „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” Michał Danilczuk oraz aktor serialu „Pierwsza miłość” Jakub Zdrójkowski. Program prowadzą ulubieńcy publiczności: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski oraz Łukasz „Juras” Jurkowski.

Odcinki: 7

Produkcja: Jake Vision na zlecenie Telewizji Polsat

„Nasz nowy dom”

Emisja: od 6 i 7 marca, środa i czwartek, godz. 20:05

To bez wątpienia jeden z najbardziej lubianych programów Polsatu. Premierowe odcinki wiosną 2024 roku widzowie mogą śledzić w środy i czwartki. Pomagania nigdy za wiele! Wyremontowanych zostanie dwukrotnie więcej domów i mieszkań, aby jeszcze więcej rodzin miało szansę na nowe lepsze życie. Do tej pory metamorfozom poddano ponad 300 domów i mieszkań, ale potrzebujących wciąż jest wiele, dlatego ekipa „Nasz nowy dom” ponownie przemierza Polskę wzdłuż i wszerz, żeby dotrzeć z pomocą do nowych miejsc i odmienić los rodzin w trudnej sytuacji. Widzowie mogą oczekiwać kolejnych niespodzianek i dodatkowych inicjatyw, m.in. charytatywnego koncertu Danzela i Eli Romanowskiej na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach. W nowym sezonie z remontami mierzy się doskonale znana widzom drużyna architektów: Martyna Kupczyk, Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz oraz kierowników budowy: Przemysław Oślak i Wiesław Nowobilski. Program prowadzi Ela Romanowska.

Odcinki: 24

Produkcja: Constantin Entertainment Polska na zlecenie Telewizji Polsat

„Przyjaciółki”

Emisja: od 7 marca, czwartek, godz. 21:10 Nowe odcinki uwielbianego serialu z pewnością zaskoczą, wzruszą, momentami rozbawią, a przede wszystkim potwierdzą, że choć nie zawsze jest łatwo, mając tak wspaniałe przyjaciółki u boku, można poradzić sobie z wszystkimi wyzwaniami i wyjść z najtrudniejszych życiowych zakrętów. W nowym sezonie „Przyjaciółek” Anka (Magdalena Stużyńska) po wypadku samochodowym będzie poruszać się na wózku inwalidzkim. Ta sytuacja będzie wielkim testem dla jej związku z Pawłem (Bartek Kasprzykowski), który w ostatnim czasie już wisiał na włosku. Patrycja (Joanna Liszowska) będzie chciała odbudować swoją relację z Wiktorem (Paweł Deląg). Podobnie jak Inga (Małgorzata Socha) i Borys (Piotr Stramowski).

Odcinki: 12

Produkcja: Akson Studio na zlecenie Telewizji Polsat „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Emisja: od 8 marca, piątek, godz. 20:05 Do udziału w 20. edycji show twórcy zaprosili zwycięzców poprzednich edycji. Zobaczymy Katarzynę Skrzynecką, która wywalczyła Złotą Twoją Twarz w pierwszym sezonie programu, Aleksandrę Szwed, finalistkę z sezonu piątego, Marię Tyszkiewicz z szóstego i Barbarę Kurdej-Szatan z piętnastego. W męskim gronie znajdą się zwycięzcy: trzeciej edycji - Stefano Terrazzino, ósmej - Kacper Kuszewski, dziewiątej - Filip Lato i najlepszy w dziesiątym sezonie Mateusz Ziółko. Do programu wraca Piotr Gąsowski. Zasiądzie w jury, gdzie zastąpi Pawła Domagałę. Obok niego występy będą oceniać Małgorzata Walewska i Robert Janowski. W jubileuszowym sezonie witamy nowego trenera, który będzie przygotowywał uczestników pod względem aktorskim. Marcin Przybylski, który sam był uczestnikiem drugiej edycji, jest profesorem sztuk teatralnych i wykładowcą akademickim. Program prowadzą Maciej Dowbor i Maciej Rock.

Odcinki: 10

Produkcja: Endemol Shine na zlecenie Telewizji Polsat

„Bracia”

Emisja: od 8 marca, piątek, godz. 22:10 Obyczajowy serial w doborowej obsadzie, który premierę miał na platformie Polsat Box Go. Bohaterami są czterej bracia. Najstarszy Piotr (Piotr Stramowski) - architekt i biznesmen, Alek (Mateusz Kościukiewicz) - psycholog-terapeuta, Wojtek (Damian Kret) - kucharz-marzyciel i Adam (Nikodem Rozbicki) - szalony muzyk, który rozkochuje w sobie i porzuca kolejne kobiety. Motorem wydarzeń jest miłość i namiętność, a wybory dokonywane przez tytułowych braci zawsze są trudne i nieoczywiste, tym bardziej że ogromny wpływ na ich życie ma surowy ojciec Jerzy (Jan Frycz). W rolach żon, przyjaciółek, kochanek występują Katarzyna Gniewkowska, Dorota Landowska, Dominika Kachlik, Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, Anna Smołowik i Aleksandra Grabowska.Odcinki: 12Produkcja: MWM Media na zlecenie Telewizji PolsatTwórcy polskiej wersji scenariusza: Mirosław Bork, Ida Bork-Buszkowska, Jolanta Mąkosa oraz Aneta Głowska

Reżyseria: Maciej MigasZdjęcia: Marek Traskowski

„Ewa gotuje”

Emisja: od 2 marca, sobota, godz. 10:10 W nowym sezonie Ewa Wachowicz przybliża widzom najpopularniejsze trendy kulinarne 2024 roku. Wraz z naszą królową kuchni będziemy gotować wedle receptur... tradycyjnej kuchni polskiej! Dużym powodzeniem będą cieszyć się również przepisy z odległych zakątków świata, takich jak wschodnia Azja. Niezmiennie w trendach będą także specjały kuchni śródziemnomorskiej.

Odcinki: 13

Produkcja: Promiss Ewa Wachowicz na zlecenie telewizji Polsat „Gliniarze”

Emisja: od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 17:00 Ten sezon będzie dłuższy od poprzednich - aż 75 odcinków. Fani serialu będą mogli śledzić nowe, mocne historie, oparte na autentycznych wydarzeniach, a tytułowi bohaterowie będą musieli wspiąć się na wyżyny, żeby stawić czoła przebiegłym przestępcom. W role dzielnych pracowników policji wcielają się m.in. Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Natalia Brudniak, Aleksander Mackiewicz, Monika Miller, Oliwia Bieniuk, Helena Chorzelska, Dariusz Dłużewski, Zbigniew Kozłowski czy Przemysław Saleta.

Odcinki: 75

Produkcja: Outset Films na zlecenie telewizji Polsat

„Pierwsza miłość”

Emisja: poniedziałek-piątek, godz. 18.00 W nowych odcinkach jak zawsze czekają na widzów romantyczne historie miłosne, trzymające w napięciu wątki kryminalne i wciągające dramaty. Do tego zdrady, miłosne trójkąty, powroty do pierwszej miłości, śluby, rozstania, mroczne sekrety, intrygi i konflikty rodzinne. Do obsady serialu dołączają: Grzegorz Wons, Ewa Florczak, Adam Wojciechowski, Sylwia Sokołowska. Oprócz nich zobaczymy dobrze znanych bohaterów, w których wciela się m.in. Aneta Zając, Łukasz Płoszajski, Anna Ilczuk, Honorata Witańska, Aleksandra Zienkiewicz, Michał Koterski, Przemysław Sadowski, Jowita Budnik, Katarzyna Maciąg, Grażyna Wolszczak, Joanna Kurowska, Krzysztof Wieszczek.

Produkcja: ATM Grupa na zlecenie Telewizji Polsat

Filmy - megahity

Emisja od 4 marca, poniedziałek, godz. 20:05 Poniedziałkowy prime time należy do wielkich produkcji filmowych. Wiosną 2024 roku widzowie zobaczą w tym paśmie takie hity jak „Szybcy i Wściekli 9”, „Thor. Miłość i Gniew”, „Thor. Ragnarok”.

PUBLICYSTYKA I INFORMACJA

Tylko medialna Grupa Polsat Plus może pochwalić się tak szeroko rozbudowanym i świetnie rozwiniętym obszarem informacyjnym w Polsce. Dzięki bardzo dobrze współpracującym ze sobą stacjom informacyjnym oraz serwisom internetowym marki newsowe Telewizji Polsat tworzą wspólnie największe źródło informacji w kraju i niezmiennie cieszą się opinią najbardziej wiarygodnych.

Codziennie Polsat News średnio ogląda 3 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 7,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne - Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24, Polsat News Polityka oraz codziennie kilka wydań „Wydarzeń”. Informacje Polsatu to także silna część internetowa - Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl. Łącznie prawie 24 miliony mieszkańców Polski, co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.

„Wydarzenia”

Ich historia jest oczywiście znacznie dłuższa niż historia Polsat News - w październiku 2024 r. „Wydarzenia” będą obchodziły 20. urodziny! Jednak od samego początku funkcjonowania stacji stanowią swoisty tandem. Główne wydanie tego programu emitowane jest codziennie o godz. 18:50 również w Telewizji Polsat. W Polsat News - codziennie o godz. 12:50, 15:50 i 21:50. Nad szybkością i rzetelnością informacji czuwa doświadczona i zgrana redakcja, pracująca w jednym z najnowocześniejszych newsroomów w Polsce oraz ekipy krajowe Polsat News. Natomiast najważniejsze wieści ze świata dostarczają korespondenci zagraniczni w Waszyngtonie, Brukseli, Berlinie czy Kijowie.

„Gość Wydarzeń”

Najpopularniejszy program publicystyczny nadawany codziennie zaraz po głównym wydaniu „Wydarzeń”, w którym Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki, Grzegorz Kępka i Marcin Fijołek rozmawiają z bohaterami wydarzeń minionego dnia. „Nowy Dzień”

Tuż przed godz. 6:00 budzimy naszych widzów i zaczyna się „Nowy Dzień”. To dynamiczne pasmo, które idealnie pasuje do porannej kawy. Z przeglądem prasy, newsów z kraju i ze świata, prognozą pogody, informacjami sportowymi, ale również plotkami z show-biznesu i kultury. Są też rozmowy z ekspertami, gwiazdami oraz przegląd doniesień z najważniejszych, krajowych i zagranicznych portali internetowych. „Graffiti”

Rozmowy „1:1” z politykami, które od poniedziałku do piątku prowadzą: Grzegorz Kępka, Dariusz Ociepa i Marcin Fijołek. „Punkt widzenia”

Politycy, publicyści i eksperci odpowiadają na pytania dotyczące bieżących tematów bliskich widzom. Dyskusja, argumenty, emocje i tytułowe „punkty widzenia” w autorskim programie Grzegorza Jankowskiego od poniedziałku do piątku o godz. 16:30.

„Debata dnia”

Autorski program Agnieszki Gozdyry, w którym od poniedziałku do piątku o godz. 19:50 zobaczymy starcie na argumenty przedstawicieli partii politycznych zasiadających w polskim parlamencie, ale także rozmowy z ekspertami. „Debata dnia” to rzeczowa dyskusja na kluczowe tematy bieżącej sytuacji politycznej w kraju. W sobotę o tej samej porze widzowie mogą zobaczyć podsumowanie w programie „Debata tygodnia”.

„#Jesteśmy dla dzieci”

Program pod patronatem Fundacji Polsat, w którym przedstawiane są historie rodziców chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz problemy, z którymi borykają się dzieci zdrowe. Eksperci wyjaśniają istotę prezentowanych przypadków, omawiają możliwości leczenia, lub - w sytuacji chorób nieuleczalnych - podpowiadają, jak powinna przebiegać opieka. Emisja w niedziele o godz. 13:30 „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”

Niedzielny poranek od godz.10:00 należy do Bogdana Rymanowskiego. Politycy, przy porannej kawie, w luźnej atmosferze, choć często w bardzo emocjonalny sposób, odpowiadają na pytania dziennikarza, omawiając jednocześnie najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. W grudniu 2023 roku Bogdan Rymanowski w sondażu Wirtualnej Polski został wybrany najchętniej oglądanym prezenterem stacji informacyjno-publicystycznych w Polsce.

„Prezydenci i Premierzy”

Program publicystyczny, w którym Jarosław Gugała rozmawia z osobami w przeszłości sprawującymi urząd Prezydenta lub Prezesa Rady Ministrów RP, na najważniejsze tematy polityczne, społeczne i gospodarcze minionego tygodnia. Nadawany w sobotę, o godz. 19:15, po głównym wydaniu „Wydarzeń” w Polsacie i Polsat News. „Państwo w Państwie”

Program, w którym przedstawiane są przypadki nadużywania prawa, nepotyzmu i patologii w wymiarze sprawiedliwości w relacjach państwo-przedsiębiorca i państwo-obywatel. To audycja, dzięki której już wielokrotnie dokonano m.in. różnych istotnych zmian w przepisach, uchylono wadliwe decyzje urzędników, a wiele spraw przeznaczono do ponownego rozpatrzenia. „Dzień na świecie”

Codziennie o godz. 22:30 podsumowanie informacji ze świata przygotowane przez Grzegorza Dobieckiego, Jana Mikrutę oraz Agnieszkę Laskowską. „Interwencja. Taka jest Polska”

W sobotę o godz. 17:10 wracamy do najciekawszych reportaży dziennikarzy programu „Interwencja”. Poznajemy nowe wątki i dodatkowe informacje o bohaterach materiałów prezentowanych w „Interwencji” od poniedziałku do piątku o godz. 16:15 w Polsacie.

Wydarzenia 24

Wydarzenia 24 to kanał, który przez całą dobę nadaje serwisy informacyjne, sportowe i pogodę, a także na bieżąco śledzi to, co dzieje się w przestrzeni social mediów. To oferta dla widzów, którzy oczekują czystej informacji, bez dodatku publicystyki. Polsat News Polityka

Polsat News Polityka oferuje widzom m.in. bezpośrednie transmisje obrad Sejmu i Senatu. Transmitowane są także posiedzenia wszystkich komisji śledczych. od poniedziałku do piątku o godz. 17:30 w programie „Studio Parlament”, nadawanym bezpośrednio z Sejmu, czołowi dziennikarze Polsatu m.in. Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski rozmawiają z politykami o tym, co tu i teraz jest najważniejsze w pracach obu Izb;

od poniedziałku do piątku o godz. 21:00 Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz - dziennikarze Interii w „Debacie Poitycznej” wraz z politykami, komentatorami i ekspertami podsumowują mijający dzień w polskiej polityce.

Treści Polsat News Polityka są nadawane na dotychczasowej satelitarnej koncesji kanału Wydarzenia 24. Treści z kanału Wydarzenia 24 są nadawane na podstawie nowej koncesji na rozpowszechnianie kanału w telewizji naziemnej w ramach MUX1.

SPORT

Najszersza oferta sportowa na rynku to znak rozpoznawczy Grupy Polsat Plus, którą tworzy aż 10 stacji telewizyjnych z rodziny Polsat Sport oraz Eleven Sports. W roku olimpijskim dostęp do niezliczonej liczby transmisji w najróżniejszych dyscyplinach daje kibicom unikalną możliwość obserwowania, jak najlepsi sportowcy świata budują formę na igrzyska. Mityngi lekkoatletyczne prestiżowej Diamentowej Ligi, siatkarska Liga Narodów oraz turnieje tenisowe ATP Tour i wielkoszlemowy Wimbledon, to nie tylko wielkie wydarzenia sportowe, ale też końcowe odliczanie do igrzysk w Paryżu. Na fanów piłki nożnej czekają uwielbiane na całym świecie Liga Mistrzów UEFA, włoska Serie A i hiszpańska La Liga. Miłośnicy sportów walki mogą liczyć na gale boksu i MMA, a wielbiciele motorsportu na żużel, Motocyklowe Mistrzostwa Świata czy długodystansowe wyścigi WEC z Robertem Kubicą w Ferrari. Wiosennym hitem będą też hokejowe Mistrzostwa Świata elity z udziałem Polaków. A do tego cała masa klubowej koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki w wydaniu krajowym oraz zagranicznym.

CZWÓRKA (TV4) - SERIALE I PROGRAMY

„Love Island. Wyspa miłości”

Emisja: od 4 marca, poniedziałek-piątek i niedziela, godz. 22:00

Nowy sezon randkowego reality show, a w nim nowi bohaterowie, nowe miłosne historie i nowa willa, w której wszystko się może zdarzyć... Tej wiosny nie zabraknie zauroczeń i ekscytujących chwil, na które z utęsknieniem czekają zarówno widzowie, jak i Islanderzy, którzy wierzą, że na Wyspie miłości znajdą swoją drugą połówkę. Zupełnie nowa, wspaniale położona willa, piękno i dzikość otaczającej natury oraz gorący andaluzyjski klimat stworzą idealne warunki dla wszystkich poszukujących miłości, nowych doświadczeń i przygód. Nad losami Wyspiątek jak zawsze czuwać będzie niezastąpiona gospodyni programu - Karolina Gilon.

Produkcja: Jake Vision „Pamiętniki z wakacji”

Emisja: od 4 marca, poniedziałek-piątek i niedziela, godz. 21:00 Kultowy już program, który bawił miliony widzów i do czerwoności rozpalił polski Internet, w nowej odsłonie powraca w Czwórce. Wśród malowniczych wzgórz, pięknych plaż i atrakcji luksusowych kurortów Gran Canarii ponownie rozgrywać się będą burzliwe perypetie całej galerii barwnych postaci, które znów przeżyją wzloty i upadki - pokochają i zdradzą, stracą pieniądze i zdobędą pracę, zerwą znajomości i zyskają przyjaciół, popełnią gafy i naprawią błędy. A wszystko to w ciągu kilku tygodni szalonych wakacji!

W każdym z odcinków nowej serii śledzić będziemy dwie różne historie, kontynuowane przez kilkanaście kolejnych dni. W bohaterkę jednej z nich, wcieli się Dagmara Kaźmierska, która zagra Grażynę z Polski, od niedawna mieszkającą na Gran Canarii i prowadzącą tam własny bar. Jej spokój legnie w gruzach, gdy na wakacje przyjedzie do niej jej 19-letnia córka z koleżanką. W tym sezonie poznamy też historię kierowcy TIR-a, który został milionerem i na Gran Canarii postanowił spełnić swoje marzenia, losy rodziny Kowalskich, usiłujących odbudowywać na wyspie nadszarpnięte stażem i okolicznościami więzy rodzinne, przygody trzech kumpli bez grosza przy duszy, lecz z głowami pełnymi najdziwniejszych pomysłów, uroczego singla poszukującego miłości oraz paczkę przyjaciół, którzy na wyspie zrewidują swoje pragnienia, aby na końcu odnaleźć swe prawdziwe połówki.

Produkcja: Polot Media

„Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”

Emisja: od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 20:00Tej wiosny Czwórka spełni marzenia fanów hitu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”, którzy od dawna domagali się emisji swojej ulubionej produkcji także w piątkowe wieczory! W nowej serii jeszcze więcej intrygujących zagadek, trzymających w napięciu wydarzeń i mocny przewodni wątek kryminalny sezonu, który okaże się jedną z najmroczniejszych spraw w historii serialu. Akcja pierwszego odcinka rozpoczyna się trzy miesiące po wydarzeniach finału jesiennej serii. Na komendzie dochodzi do istnego trzęsienia ziemi, w którego epicentrum znajduje się Naczelnik Kubis, a kolejne wypadki przybierają jeszcze bardziej gwałtowny obrót.

Oprócz sytuacji na komendzie i pasjonujących dochodzeń widzowie śledzić będą dalsze prywatne losy głównych bohaterów. Dramatyczne zdarzenia, zmagania z trudnymi wyzwaniami i codzienne kłopoty, przeplatać się będą ze wzruszającymi i radosnymi chwilami, a także komicznymi perypetiami postaci. Wiosną do obsady serialu, w której w minionym sezonie podziwialiśmy m.in. Marka Włodarczyka, Kamilę Ścibiorek, Gabrielę Oberbek, Magdalenę Margulewicz, Annę Prus, Polę Dębkowską, Annę Antoniewicz, Michała Mrozka, Pawła Izdebskiego, Tomasza Radawca, Magdalenę Szczerbowską, Tomasza Sobczaka, Przemysława Kapsę i Andrzeja Popiela, dołączą nowe twarze. Pierwszą z nich będzie Karolina Głąb („Galeria”, „Barwy szczęścia”, „Ojciec Mateusz”) w roli Izabeli Rosy, policjantki, do której dotrze Kubis, poszukując pewnych cennych informacji.

Produkcja: ATM Grupa „Policjantki i Policjanci”

Emisja: od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 19:00 Nowe odcinki jednego z najpopularniejszych polskich seriali codziennych, a w nich kolejne policyjne akcje i interwencje oraz osobiste perypetie głównych bohaterów. W nowym sezonie Mikołaj Białach, wspierany przez niezawodny zespół wrocławskiej komendy, zmierzy się w pojedynku z wyjątkowo groźnym i przebiegłym przestępcą, a prywatnie zmagał się będzie z przeciwnościami, jakie napotyka jego miłość do Idy. W niebezpieczeństwie znajdzie się Góral i jego ukochana Tamara, a związek Natalii i Marka czekają chwile próby. Zagrożona będzie również Lena, którą po akcji z Zapałą, będzie starał się chronić Szulc, nieświadomy, że to niejedyne problemy, z jakim boryka się jego żona. Emilka, po przejściach z Krzyśkiem, postanowi żyć dalej, nie oglądając się za siebie, choć rzeczywistość nie do końca jej na to pozwoli. Mimo przeciwności, w życiu policjantów nie zabraknie też sukcesów i radosnych chwil, a przyjaźń i miłość pozwoli im stawić czoła wyzwaniom losu. W tym sezonie na komendzie pojawią się także nowi policjanci, a gościnnie wystąpią w serialu znane i lubiane gwiazdy.

Obsada: Anna Bosak, Alicja Dąbrowska, Anna Kukawska, Mariusz Węgłowski, Paweł Kowalczyk, Wojciech Sikora, Paweł Okoński, Wojciech Sukiennik, Przemysław Puchała.

Produkcja: ATM Grupa „Łowcy skarbów. Kto da więcej”

Emisja: od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 17:55 Kolejny sezon wyjątkowego show, w którym tytułowi Łowcy, czyli grono kolekcjonerów i dealerów antyków, przedmiotów vintage, designu i sztuki, licytuje między sobą przyniesione do studia skarby uczestników programu.

„Łowcy skarbów. Kto da więcej” to doskonałe połączenie rozrywki, wiedzy i emocji. Przedmioty i ich historie ożywają na naszych oczach, licytacje mogą przyprawić o zawrót głowy, a w studiu goszczą ciekawi ludzie o niezwykłych pasjach i fascynującej wiedzy.

W programie udział może wziąć każdy, bo każdy ma w domu coś, co może przedstawiać wartość i wpaść w oko jednemu z Łowców, którzy czekają w studiu z portfelami pełnymi pieniędzy i nadzieją na złowienie skarbu do dalszej sprzedaży lub do swoich prywatnych zbiorów. W roli prowadzących występują Krzysztof Ibisz i Paweł Orleański.

Produkcja: Polot Media „Pomóż mi”

Emisja: od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 15:05 Serial fabularno-dokumentalny opowiada historie nastoletnich bohaterów i ich rodzin, w których przemilczane lub zbagatelizowane problemy doprowadzają do tragedii i przestępstw. Rozwiązaniem tych trudnych spraw i zagadek kryminalnych zajmują się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Nieletnich: Młodszy Aspirant Maciej Bryś i jego partner Starszy Aspirant Gustaw Żelazny oraz młodsza aspirant Kinga Jabłońska. Chociaż mierzą się z bardzo poważną i jednocześnie delikatną materią, a każde z nich ma zupełnie inne spojrzenie na śledztwo, to razem docierają do prawdy i niosą pomoc nastolatkom uwikłanym w sytuacje, które wydają się bez wyjścia. Obsada: Łukasz Oleś, Piotr Nowakowski, Sylwia Drzycimska

Produkcja: ZPR Media

SUPER POLSAT - SERIALE I PROGRAMY

„Dagmara szuka męża”

Emisja: poniedziałek, godz. 21:00

Reality show, w którym Dagmara Kaźmierska poszukuje swojej drugiej połówki. Tytułowa bohaterka przemierza Polskę, próbując znaleźć kawalera, który sprosta jej oczekiwaniom. W roli samozwańczych swatów towarzyszy jej dwóch wiernych kompanów: syn Conan oraz niezawodny przyjaciel Jacek, którzy przedstawiają jej kandydatów w różnym wieku, o rozmaitych temperamentach i profesjach. Jednocześnie pozostają krytyczni wobec potencjalnych partnerów, co prowadzi do zabawnych i nieprzewidywalnych sytuacji. Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę, pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie.

„Dagmara szuka męża” to nie tylko randkowe reality show, które bawi, śmieszy i zaskakuje. To także program o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia, który potrafi wzruszyć i sprowokować do myślenia.

Produkcja: Dragon Head „Największe śledztwa CBŚP”

Emisja: czwartek, godz. 21:00

Dokumentalna seria prezentująca najciekawsze i najbardziej sensacyjne śledztwa Centralnego Biura Śledczego Policji, które po raz pierwszy w historii otwiera swoje archiwa przed widzami. W programie funkcjonariusze Biura - byli i czynni policjanci, a także inni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości - zdradzają tajniki swojej pracy, a część z nich po raz pierwszy publicznie pokazuje swoją twarz, ukrywaną latami pod kominiarką. Fascynujące, zaskakujące, a niejednokrotnie przerażające szczegóły głośnych spraw przybliżają widzom występujący w studio eksperci oraz dynamicznie zmontowane archiwalne materiały filmowe, udostępnione ekskluzywnie przez Policję. Poznajemy pracę CBŚP od kuchni oraz kulisy rozmaitych operacji - od rozbijania gangów pseudokibiców, przez likwidowanie laboratoriów narkotykowych po pościgi za najgroźniejszymi przestępcami. Produkcja: Constantin Entertainment Polska „Policjanci”

Serial dokumentalny, którego bohaterami są policjanci patroli i całych oddziałów prewencji, a także dzielnicowi, z różnych regionów Polski. Kamera towarzyszy patrolom pieszym, zmotoryzowanym, wodnym i morskim, tak podczas interwencji, gdy każda minuta wymaga podejmowania trudnych decyzji, jak i w chwilach oddechu na służbie lub kiedy kończąc dyżur, zdejmują mundur.

Podpatrujemy policjantów w sytuacjach prawdziwych, niereżyserowanych - nie tylko gdy jadą na trudne akcje, ale też w czasie codziennych rutynowych zadań lub gdy przytrafiają im się zabawne przypadki. Widzimy ich podczas swobodnych rozmów, kiedy żartują lub wymieniają się docinkami. Poznajemy ich wzajemne relacje i przekonujemy się, jakie emocje i reakcje budzą w nich zajścia, z jakimi mają do czynienia w swojej pracy.

Autentyzm i różnorodność ukazanych zdarzeń oraz ciekawi bohaterowie to nie jedyne atuty tej produkcji. Dynamiczny montaż, wykorzystanie oprócz zdjęć operatorskich także ujęć z dronów i kamer specjalnych, osadzonych podczas akcji na mundurach funkcjonariuszy, uatrakcyjniają formę serialu i pozwalają zobaczyć sytuację z różnej perspektywy.

Produkcja: ATM Grupa

KANAŁY TEMATYCZNE

Oferta POLSAT CAFE

„Shopping Queens. Królowe zakupów”

Program oparty na tureckim formacie „Shopping Monsters”, w którym cztery miłośniczki zakupów rywalizują ze sobą w przygotowaniu dwóch stylizacji idealnych. Dodatkowym utrudnieniem jest narzucony przez prowadzącą temat przewodni. Na wykonanie zadania bohaterki programu mają określony czas oraz budżet w wysokości 900 złotych. Uczestniczki oceniają się wzajemnie, przyznając sobie punkty. Ta, która zdobędzie uznanie rywalek oraz zgromadzi największą liczbę punktów, zdobędzie koronę królowej oraz nagrodę pieniężną na zakupy w wysokości 2500 złotych.

Stylizacje uczestniczek są oceniane i komentowane przez jury, w skład którego wchodzi trzech ekspertów do spraw mody. W programie nasze bohaterki wspiera i motywuje dobrze znana wszystkim fashionistkom - modelka i ikona stylu, Joanna Horodyńska.

Odcinki: 12 „10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską”

Nigdy wcześniej dbanie o własną urodę nie było tak łatwe. Na wyciągnięcie ręki dostępne są zabiegi estetyczne, które całkowicie odmieniają nasz wygląd, bez konieczności poddawania się kosztownym operacjom. Czy po latach ciężkich doświadczeń, dbaniu o innych, nie o siebie, jesteśmy w stanie odzyskać dawny blask?

Z pomocą przychodzi nam ekipa trzech fantastycznych specjalistek od poprawy wizerunku. Barbara Sobczak - implantolożka, Monika Bujanowska - lekarka medycyny estetycznej oraz Maja Sablewska, jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych.

To właśnie w ich ręce oddadzą się uczestniczki programu, które przejdą metamorfozę, zarówno tę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. W programie poznamy historie fantastycznych kobiet, dla których zmiana okazała się ważniejsza, niż mogłoby się to wydawać. Nie zabraknie emocji, obaw, wzruszeń i wreszcie tak wyczekiwanej radości.

Odcinki: 8

Oferta POLSAT PLAY

„Złomiarze”

Seria opowiada historię charyzmatycznych i dowcipnych zbieraczy cennej materii w postaci stali i metali kolorowych. W programie nie zabraknie też ciekawych historii z życia pracowników polskich złomowisk. Producenci programu stawiają na autentyczność i dobry humor. Każda postać jest mniej lub bardziej komiczna, dzięki czemu oglądanie tego formatu, jest czystą rozrywką. Wszystkie perypetie bohaterów zostaną pokazane przez pryzmat historii ludzkich, ich emocji oraz relacji. Nie może zabraknąć również złomu. Zobaczymy, jak nasi bohaterowie zmagają się z pozyskiwaniem przedmiotów metalowych. Jak czyszczą małe posesje, jak odbierają złom z nietypowych miejsc oraz jak dokonują rozbiórek mniejszych i większych budowli.

Odcinki: 12

„Podglądacze przyrody”

Przyrodnik i naukowiec Adam Zbyryt oraz filmowiec przyrody Robert Dróżdż, wyruszają na poszukiwania niezwykłych zwierząt zamieszkujących Polskę. Razem z nimi podglądamy niezwykły świat zwierząt oraz pracę filmowców przyrody. Zobaczymy: chomiki europejskie, susły, żubry, jelenie, nietoperze, popielice, zimorodki, wydry i mnóstwo innych. Rozwój miast, budowa dróg i autostrad, przekształcanie pól w plantacje uprawne, jak również wycinka lasów powoduje, że naturalne środowisko tych zwierząt kurczy się. Niektóre z nich, aby przetrwać, musiały przenieść się bliżej miast i nauczyć żyć obok ludzi. „Podglądacze przyrody” to program dokumentalny realizowany w Polsce. Jego celem jest zbudowanie świadomości o polskiej dzikiej przyrodzie, którą mamy na wyciągnięcie ręki. Poznaj jej piękno, zobacz wyjątkowe ujęcia przyrodnicze oraz zaskakującą naturę z zupełnie innej perspektywy.

Odcinki: 9

Oferta FOKUS TV

„Rolnicy. Podlasie”

Wiosną zobaczymy kolejne odcinki hitowej produkcji. Najchętniej oglądany serial FOKUS TV, który zdobył uznanie i sympatię widzów. Podlaska wieś przestaje mieć dla nas tajemnice, przedstawiając wspaniałych ludzi, kochających ziemię i kultywujących spuściznę po swoich przodkach. Wielobarwne Podlasie, region krzyżujących się kultur, ukazuje dzisiejszego rolnika, który oprócz ogromnego nakładu pracy, musi łączyć specjalistyczną wiedzę. Jest hodowcą, mechanikiem, księgowym a czasem w pewnym zakresie weterynarzem.

Oferta POLO TV

„Nie ma cwaniaka na discopolaka - duety”

Popularny program rozrywkowy w nowej odsłonie! Jeden Wojtek to za mało, dlatego w tej edycji mamy dwóch gospodarzy programu. Są to znany youtuber Wojtek Kaczmarczyk oraz uwielbiany DJ Wojciech Grodzki. To nie koniec zmian. W każdym odcinku zmierzą się aż dwie gwiazdy! Na artystów czekać będą nowe wyzwania, w których liczyć się będzie odwaga i refleks. Konkurencje, z którymi przyjdzie się im zmierzyć, będą czasem zabawne, łatwe, a niekiedy ekstremalnie trudne. Kto z nich okaże się większym „cwaniakiem” i zaliczy test celująco?

„Disco weekend z Blondi”

Edyta Folwarska nie boi się wyzwań i udowodni to w każdym odcinku programu. Jej poczynaniom towarzyszyć będzie kamera i topowa gwiazda z branży disco polo. Wspólnie odwiedzą różne miejsca w Polsce i zrealizują szalone pomysły. Ten program inspiruje i nastraja widzów do spędzania fantastycznego czasu. „Muzyczna podróż z Teresą Werner”

Ten program to prawdziwa uczta dla fanów biesiady, śląskich szlagierów i przede wszystkim prowadzącej programu i popularnej artystki - Teresy Werner. Będzie to muzyczna podróż wraz ze znaną piosenkarką po jej rodzinnym Śląsku. W każdym odcinku Teresie Werner towarzyszyć będzie znany muzyk oraz prezenter Polo TV, Maciej Smoliński. Widzowie odkrywać będą uroki regionu położonego w górnym dorzeczu Odry. Premierowy sezon od marca 2024 roku. „Prawy do Lewego! Biesiada na całego!”

Widzowie Polo TV i Disco Polo Music na zakończenie 2023 roku mogli cieszyć się najbardziej rozśpiewaną biesiadą, która połączyła wszystkie pokolenia, przy wspólnym stole spotkało się aż 20 gwiazd sceny disco, chętnych i gotowych do zabawy przy najpopularniejszych polskich piosenkach biesiadnych. Wspólnie wykonali ponad 60 przyśpiewek, pieśni i piosenek. Wśród artystów, którzy zabrali nas w rozśpiewaną podróż, pojawili się: Sławomir i Kajra, Marcin Miller, zespół Piękni i Młodzi, Radosław Liszewski z zespołu Weekend, zespół Classic, Andre, Bayer Full, Top Girls, Mejk, Defis, After Party, Czadoman, Masters, Playboys, Małgosia Główka z zespołu Camasutra, Power Play, Marcin Siegieńczuk i Luka Rosi. Nie zabrakło także górali: Kapela Ciupaga i zespół Zbóje. Gwiazdy zaśpiewały przeboje biesiadne, harcerskie, góralskie, cygańskie oraz weselne! W tym roku dyrekcja oraz zespół stacji Disco Polo Music i Polo TV zdecydował się na kontynuację biesiady, która również przejdzie do historii.

„Muzyczna przeglądarka”

Kasia Morawska i Edyta Folwarska to wybuchowy duet. Prezenterki wspólnie poprowadzą muzyczne podsumowanie miesiąca. Nie zabraknie plotek i najciekawszych wydarzeń muzycznych. Będziemy mówić również o nowościach i zbliżających się premierach.

Oferta ESKA TV

Już od marca na antenę ESKA TV wracają flagowe programy stacji. Ola Kot znowu będzie przemierzać Polskę, żeby sprawdzać „Co Się Słucha” i odwiedzać naszych widzów w ich rodzinnych miastach („Miejska Lista”). W ramówce nie zabraknie także gwiazd. Na wywiady do programów „Jazdy Gwiazdy” i „Przesłuchanie” zaproszeni będą ciekawi goście. W każdy weekend Ola Ciupa będzie serwować widzom najświeższe hity w programie „Podwójna Gorąca 20”, a Ola Kot, Krzysztof Jankes Jankowski i Michał Hanczak będą odwiedzać najciekawsze wydarzenia i imprezy („Weekend z ESKA TV”). Wieczorami ESKA TV nadal będzie grać dwa kultowe seriale. Codziennie od godz. 21:00 do 1:00 w paśmie rozrywkowym emitowane są wszystkie sezony produkcji „Przyjaciele” oraz „Teoria Wielkiego Podrywu”. „Friends” to hit lat 90., który został wyświetlony w ponad stu krajach i otrzymał dziesiątki nagród. „Teoria Wielkiego Podrywu” także zdobyła wiele nagród, w tym za nadzwyczajne osiągnięcie komediowe. Oba seriale dla wielu widzów są jak lek na zły dzień i dawka pozytywnej energii. Można je zapętlać jak ulubioną playlistę, oglądać wiele razy i nadal bawią tak samo. Pozycje te idealnie wpisują się w muzyczno-rozrywkowy format stacji, która ma poprawiać humor. ESKA TV jest obecna na platformie MUX, dzięki czemu większość użytkowników telewizji może przypomnieć sobie kultowe seriale za darmo.

Stacja rozpoczyna nagrania swojego flagowego wakacyjnego programu, czyli „ESKA On The Beach”. W 2023 roku nagrania odbyły się między innymi we Włoszech, Hiszpanii, na Malcie, Maderze i Krecie. W tym roku pierwsze zdjęcia odbędą się na Karaibach. Tym razem w pierwszej serii programu pojawią się duet prowadzących. Kto to będzie, stacja zdradzi niebawem.

Oferta POLSAT BOX GO Do Polsat Box Go idzie serialowa wiosna, a wraz z nią cztery premiery: nowe sezony seriali „Sługa Narodu”, „Krew”, „Teściowie” oraz nowość „Zdrada”. Wiosna w Polsat Box Go to wiele nowości, w tym aż cztery mocne serialowe premiery: „Zdrada” - remake holenderskiego serialu „Overspel” i kolejne sezony znanych już widzom produkcji: „Sługa Narodu”, „Krew” i „Teściowie”. Nowości dodawane będą do pakietu Polsat Box Go Premium, w którym można je oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie, na wybranym urządzeniu - komputerze, telewizorze, smartfonie lub tablecie. „Sługa Narodu 2”

Premiera: 9 lutego

Zapraszamy na drugi sezon produkcji. Ukraiński pierwowzór serialu wyniósł do władzy Wołodymyra Zełenskiego, który zagrał w nim główną rolę.

Przeniesiona na rodzimy grunt historia przedstawia Ignacego Koniecznego (Marcin Hycnar), który w wyniku politycznych intryg zostaje prezydentem. W nowych odcinkach Ignacy będzie konsekwentnie prowadził walkę z korupcją i oligarchami. Sytuacja skomplikuje się, gdy prezydent stanie w obliczu przymierza z wrogami, a jego zwolennicy pokażą inną niż dotąd twarz.

Reżyseria oraz adaptacja scenariusza: Okił Khamidov. W roli głównej Marcin Hycnar, któremu towarzyszą m.in. Danuta Stenka, Krzysztof Dracz, Sławomir Orzechowski, Dorota Kolak i Magdalena Popławska.

Cały pierwszy sezon serialu jest dostępny w pakietach Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Start.

„Krew 2”

Premiera: kwiecień 2024 roku

Do rodziny Gajewskich wracamy po pięciu latach od aresztowania Jerzego. Nowy sezon zaczyna się jego wyjściem z więzienia. Starsza siostra Laury, Alicja, ma wypadek. Auto, które prowadzi, wpada do rzeki, a ona sama ledwo uchodzi z życiem. W bagażniku samochodu policja znajduje ciało. Przykładna matka i żona, która walczy z chorobą, ukrywa - jak się okazuje - mroczne tajemnice, które powoli wychodzą na jaw.

Serial w reżyserii Marcina Ziębińskiego to pełen rodzinnych kłamstw i sekretów thriller psychologiczny. W obsadzie: Katarzyna Z. Michalska, Ireneusz Czop, Maciej Musiałowski, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Piotr Głowacki, Olaf Lubaszenko, Monika Krzywkowska, Kamil Kula, Hubert Miłkowski, Izabela Dąbrowska.

Cały pierwszy sezon serialu jest dostępny w pakiecie Polsat Box Go Premium.

„Teściowie 2”

Premiera: maj 2024 roku

Rodziny Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany. Ich dzieci dramatycznie przeżywają nieudany ślub. Życie, jak wiemy, nie znosi próżni, więc Lucek i Andżela zaczynają układać je sobie na nowo. Dzieje się też u rodziców - ciągną się za nimi stare kłopoty, które przyciągają nowe. Serial to pełna humoru historia, która w krzywym zwierciadle odbija współczesne obyczaje i różnice pokoleniowe.

Autorem scenariusza jest Krzysztof Jaroszyński, reżyserem i operatorem obrazu Grzegorz Kuczeriszka. W rolach młodej pary Julia Wieniawa i Ignacy Liss, tytułowych teściów grają: Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Jolanta Fraszyńska i Cezary Kosiński.

Cały pierwszy sezon serialu jest dostępny w pakietach Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Start.

„Zdrada”

Premiera: czerwiec 2024 rokuJulia jest introwertyczną i docenianą fotografką, żoną ambitnego i żądnego sukcesu prokuratora Patryka. Kiedy podczas wernisażu wychodzi zaczerpnąć świeżego powietrza i odpocząć od tłumu, nieoczekiwanie poznaje Pawła. Tych dwoje nie jest w stanie oprzeć się chemii i gwałtownemu uczuciu. To, z czego nie zdają sobie sprawy, to istniejące między nimi zależności i powiązania. „Zdrada” to thriller psychologiczny, remake znakomicie przyjętego przez krytyków i widzów holenderskiego serialu „Overspel”. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Autorem zdjęć jest Paweł Figurski. W rolach głównych: Anna Kaczmarczyk, Marieta Żukowska, Dawid Ogrodnik, Paweł Małaszyński i Piotr Polk. W pozostałych rolach: Grażyna Szapołowska, Mikołaj Krawczyk, Olga Sarzyńska, Dobromir Dymecki, Przemysław Bluszcz, Bartłomiej Firlet i Juliusz Chrząstowski.

Nowość trafi do pakietu Polsat Box Go Premium. Wszystkie prezentowane tytuły zostały wyprodukowane na zlecenie Telewizji Polsat.

Polsat Box Go Premium - co oglądać?

Poza premierowymi serialami Polsat Box Go Premium oferuje ponad 100 kanałów TV, dostęp do wybranych programów Telewizji Polsat i TV4 przed ich emisją na antenie, nowości filmowe prosto z kina, tysiące polskich i zagranicznych filmów oraz seriali, programy rozrywkowe, informacje oraz bajki. Wybrane treści można oglądać w jakości 4K. Źródło: Polsat

