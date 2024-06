Wystartował kanał Viasat True Crime! Co warto obejrzeć?

Co oglądać na Viasat True Crime?

Start kanału Viasat True Crime

Widzowie będą mogli poznać kulisy niektórych z najbardziej wstrząsających i zuchwałych zbrodni współczesnego świata. Programy opowiadające o prawdziwych zbrodniach charakteryzować się będą eksperckim podejściem do poruszanych tematów oraz unikalnym dostępem do akt spraw. Prezentować będą także wywiady z osobami związanymi z dochodzeniami, ekspertami medycyny sądowej, świadkami wydarzeń, dziennikarzami czy bliskimi i rodzinami ofiar i sprawców. Widzowie poczują się jak uczestnicy prawdziwych śledztw i intensywnych rozpraw sądowych ukazujących satysfakcjonującą drogę do sprawiedliwości.

Viasat True Crime emitować będzie ponadto programy przedstawiające walczących z bezprawiem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości dążących do tego, by sprawcy trafili za kratki. Pokażą one zmagania policjantów, urzędników sądowych, strażników więziennych i celników, którzy często narażają własne życie, zmagając się z nieprzewidywalnymi przestępcami próbującymi uniknąć kary.