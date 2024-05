Nowy serial na antenie Epic Drama. O czym jest „Archie”?

O czym jest serial „Archie”?

Bristol, rok 1911: młody Archie Leach dowiaduje się od ojca o śmierci matki. Chłopak znajduje nową rodzinę w trupie akrobatycznej, do której dołącza. Najpierw jedzie z akrobatami do Nowego Jorku, aby wraz z nimi grać w wodewilu, później udaje się do Hollywood, gdzie dzięki atrakcyjnemu wyglądowi i już pod nowym nazwiskiem — jako Cary Grant — trafia do świata filmu.

I kiedy wszystko zaczyna się układać, początkujący aktor odbiera nieoczekiwany telefon od swojego ojca... W 1962 roku Cary Grant, gwiazda filmowa wielkiego formatu, jest już po trzecim rozwodzie, kiedy zaczyna zabiegać o względy pięknej, młodej aktorki. Wkrótce Dyan Cannon zostaje jego czwartą żoną i matką jego jedynego dziecka, córki o imieniu Jennifer. Czy ojcostwo przyniesie mu spełnienie?