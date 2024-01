„Zakazany owoc” odcinek 378. Telefon Cagataya zmienia decyzję Kumru co do ciąży! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 378. odcinek tureckiego serialu „Zakazany owoc”. Telefon Cagataya zmienia decyzję Kumru co do ciąży! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 378. odcinku „Zakazanego owocu”.