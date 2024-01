„Zakazany owoc” odcinek 384. W domu Ezgi niespodziewanie zjawia się matka Kumru! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 384. w poniedziałek, 15.01.2024, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Yildiz namawia Kumru do powrotu do domu. Emir i Caner znów podejrzewają Ekina o ciemne sprawki. Yildiz wysyła Kumru do restauracji na rozmowę o pracę. W domu Ezgi niespodziewanie zjawia się matka Kumru.