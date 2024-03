„Zakazany owoc” odcinek 430. Ledwo wróciła, a już takie coś! Saffet zleca porwanie Zeynep! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zeynep wróciła do Turcji! Hilal idzie do łóżka z Doganem

Przed nami 429. odcinek tureckiego serialu „Zakazany owoc”. Zeynep wróciła do Turcji! Hilal idzie do łóżka z Doganem! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 429....