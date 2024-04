„Zakazany owoc” odcinek 451. Kumru kolejnym kłamstwem nakłania Emira do pogodzenia się z Canerem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 451. w piątek, 19.04.2024, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Handan pragnie bardziej związać Selima z sobą i zaprasza go do swego domu na przyjęcie. Yildiz i Zeynep udają się na terapię oddechem. Ender proponuje Doganowi krótki urlop, lecz on ją zbywa. Kumru kolejnym kłamstwem nakłania Emira do pogodzenia się z Canerem.