„Zakazany owoc” odcinek 469. Dogan zrywa z Julią! Yildiz triumfuje! [STRESZCZENIE ODCINKA]

HIT DNIA Cayetana i Humildad nawiążą współpracę! Miłość Teresy i Mauro zostanie zmiażdżona?!

Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach w serialu „Akacjowa 38”? Koniec maja to gwarancja dużych emocji! Cayetana i Humildad zewrą szyki, by pogrążyć Teresę i...