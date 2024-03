„Złoty chłopak” odcinek 137. Kazim urządza Seyran awanturę za to, że zapisała się na studia! Ferit jej broni [STRESZCZENIE ODCINKA]

137. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 13.03.2024:

Streszczenie 137. odcinka „Złoty chłopak”:

Kazim urządza Seyran awanturę za to, że zapisała się na studia, a Ferit staje w jej obronie. Nukhet ma pretensje do syna za to, że pomaga Seyran. A Ifakat jest zachwycona, bo Kaya skłóca dziewczynę z ojcem. Sultan znów się narzuca Feritowi. Seyran ma do niej pretensje. Nukhet umawia się w kawiarni z Zerrin i Pelin.