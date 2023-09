„Złoty chłopak” odcinek 24. Yusuf spiskuje z Pelin. Ferit okłamuje wszystkich i pakuje się w tarapaty! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Przed nami 24. odcinek tureckiego serialu „Złoty chłopak”. Seyran i Ferit wciąż się kłócą, co jest na rękę Yusufowi i Pelin, którzy spisują jak rozbić to małżeństwo. Chłopak zabiera żonę do mistrza Necipa. Niedługo później okłamuje wszystkich i ładuje się w tarapaty... Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 24. odcinku „Yalı Çapkını”!