„Złoty chłopak” odcinki 21-34. Co się wydarzy? Pijackie wybryki i ucieczka Suny, kłamstwa Yusufa i widmo skandalu. Sprawdź streszczenia!

28 sierpnia 2023 r. to data debiutu nowego tureckiego serialu - „Złoty chłopak” (tur. Yalı Çapkını), który jest emitowany o stałej porze na antenie TVP 1 (nowe odcinki o godz. 14:00, powtórki o godz. 6:05). Telenowela znad Bosforu pt. „Złoty chłopak” (tur. Yalı Çapkını) doczekała się w Turcji 2 sezonów - zaledwie jeden składa się 36 odcinków trwających ok. 2 godz. każdy co oznacza, że polscy widzowie mogą zacierać ręce - ta produkcja prędko z anteny Telewizji Polskiej nie zniknie.