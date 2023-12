„Złoty chłopak” odcinek 78. Seyran odchodzi od Ferita! To koniec? [STRESZCZENIE ODCINKA]

78. odcinek serialu „Złoty chłopak” w czwartek, 14.12.2023:

Streszczenie 78. odcinka „Złoty chłopak”:

Suna namawia siostrę, żeby pogodziła się z Feritem i dała mu wreszcie szansę. Ferit wściekły odwiedza Pelin. Ma do niej pretensje o to, co robi jej matka. Seyran zaczyna uwodzić Ferita wysyłając mu wiadomości. Chłopak jest zachwycony, bo liczy, że wreszcie zrobi to, o czym od dawna marzy. Seyran słyszy jego rozmowę z matką i postanawia odejść.