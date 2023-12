„Złoty chłopak” odcinek 84. Esme i Seyran postanawiają rozmówić się z matką Pelin! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 84. odcinek tureckiego serialu „Złoty chłopak”. Esme z Seyran postanawiają rozmówić się z matką Pelin! Suna tymczasem daje dobitnie do zrozumienia, co myśli o kandydacie do jej ręki... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 84. odcinku „Złotego chłopaka”.