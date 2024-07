Znana jest data pogrzebu Jerzego Stuhra. Wiadomo, gdzie spocznie legendarny aktor

Jerzy Stuhr nie żyje

Wstrząsające wieści obiegły media we wtorek 9 lipca br.: w wieku 77 lat zmarł Jerzy Stuhr, jeden z najbardziej uznanych i cenionych polskich aktorów. Informację o jego śmierci potwierdził w rozmowie z redakcją Onet Kultura syn aktora Maciej Stuhr. Choć przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości to warto podkreślić, że kilka lat temu Jerzy Stuhr przeszedł zawał serca i chorował również na nowotwór krtani.