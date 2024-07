Tak wyglądał ostatni raz Jerzego Stuhra na salonach. Już wtedy wyglądał jak cień człowieka

Jerzy Stuhr nie żyje

Tak wyglądał ostatni raz Jerzego Stuhra na salonach

Choć oficjalna przyczyna śmierci Jerzego Stuhra póki co nie została podana do publicznej wiadomości, to warto podkreślić, że od pewnego czasu nie cieszył się on najlepszym zdrowiem. Kilka lat temu Jerzy Stuhr przeszedł zawał serca, a także chorował na nowotwór krtani. W 2023 roku stwierdzono u niego nawrót choroby nowotworowej, w skutek czego musiał przejść operację usunięcia krtani.

O tym, że Jerzy Stuhr na kilka miesięcy przed swoją śmiercią nie cieszył się najlepszą formą, można było się przekonać podczas premiery spektaklu Geniusz, która miała miejsce pod koniec lutego br. To właśnie wtedy aktor po raz ostatni pokazał się publicznie na salonach. Przygarbiona postura, przerzedzone siwe włosy i gołym okiem widoczne zmiany skórne już wtedy mogły napawać wielbicieli talentu Stuhra obawami...