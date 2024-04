Zofia Kucówna nie żyje. Teresa Lipowska wspomina ostatnie chwile przyjaciółki. Słowa aktorki łamią serce

Od wielu lat Kucównę łączyła przyjaźń z inną cenioną aktorką - Teresą Lipowską. W rozmowie z Plotkiem gwiazda serialu „M jak miłość” zdradziła, jak wyglądały ostatnie chwile legendy kinematografii. Przyjechała do niej bowiem, aby złożyć życzenia świąteczne i zamienić kilka słów. Podczas gdy w grudniu panie jeszcze mogły jeszcze wymienić się spostrzeżeniami i opowiedzieć, co u drugiej słychać, tak w święta Wielkanocy sytuacja była diametralnie inna.

Ona już od dłuższego czasu się źle czuła. Ostatnio już nie schodziła niestety nawet do ludzi. Na Boże Narodzenie jeszcze zeszła na opłatek i rozmawiałyśmy. Czuła się wtedy normalnie, nie narzekała na nic. Później sprawy potoczyły się szybko - wyznała. - Teraz na Wielkanoc podobno już bardzo się źle czuła, więc to w ostatnim czasie podupadła na zdrowiu. Chciałam nawet wejść do niej na górę do pokoju, by złożyć jej życzenia, ale powiedzieli mi, że to niemożliwe, bo już nie bardzo kojarzy i nikogo z gości nie przyjmuje. Niestety już jesteśmy w takim wieku, że to się może zdarzyć w każdej chwili - powiedziała, dodając, że będzie jej brakowało zmarłej przyjaciółki.