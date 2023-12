Zwycięzcy 8. edycji „Love Island” podzielili się radosną nowiną! Armin i Laura wreszcie mogą to powiedzieć oficjalnie!

Armin i Laura z „Love Island. Wyspa miłości 8” przekazali radosne wieści!

Blisko 2 miesiące temu zakończyła się 8. edycja programu „Love Island. Wyspa miłości” , zwycięzcami której zostali Armin i Laura . Para była jedną z niewielu, która wytrwała ze sobą do zakończenia randkowego show „Czwórki”. Co więcej, islanderzy jako jedyni finaliści nie byli powiązani ze słynną już aferą, w której Bartek zdradził Jaqueline z Karoliną .

Życie potrafi pisać różne scenariusze, a telewizja uwielbia przekłamywać. Czasami to, co widzimy na ekranie, bierzemy za pewnik, a innych rzeczy nie zauważamy. I to chyba najlepiej tłumaczy, dlaczego…

Nic więc dziwnego, że Armin i Laura do dziś są uważani za ulubieńców widzów 8. edycji „Love Island”. Zwycięzcy programu jednak od czasu powrotu do domów, nie byli zbyt wylewni w sieci, jeśli chodzi o ich relację, przez co fani pary zastanawiali się, co się z nimi stało. W ostatnim czasie jednak Armin i Laura postanowili zorganizować live'a na swoim Instagramie, gdzie podzielili się radosnymi wieściami! Okazuje się, że para już od ponad 2 tygodni oficjalnie jest w związku!