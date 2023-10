11. Gala Magazynu VIP. Zobacz zdjęcia! Monika Richardson, Andrzej Chyra, Katarzyna Grochola, Adam Woronowicz i wielu innych

20 października, we wnętrzach warszawskiego hotelu Sheraton odbyła się 11.edycja Gali Magazynu VIP. To święto, podczas którego w jednym miejscu faktycznie spotykają się same VIP-y! Coroczna tradycja skupia przedstawicieli różnych dziedzin życia, których łączy przede wszystkim pasja, imponujący dorobek i uznanie wśród społeczności. Jest to również okazja do uhonorowania tych, którzy ponadprzeciętnie angażują się w życie społeczne i są wzorem do naśladowania dla innych.