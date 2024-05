35-letnia Zosia z „Rodziny zastępczej” kusi na potęgę w skąpym bikini! Misheel Jargalsaikhan ma się czym pochwalić!

Misheel Jargalsaikhan podbiła serca Polaków jako Zosia z „Rodziny zastępczej”

Misheel Jargalsaikhan to pochodząca z Mongolii aktorka, która zdobyła sławę dzięki roli uroczej Zosi z serialu „Rodzina zastępcza”. Misheel urodziła się w 1988 roku w Ułan Bator, ale w wieku 3 lat przeprowadziła się z rodzicami do Polski. Dzieciństwo spędziła w Chojnicach, później przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zdobyła wykształcenie oraz popularność.

Misheel Jargalsaikhan pracowała na planie „Rodziny zastępczej” przez ponad osiem lat. Potem odeszła z produkcji i skupiła się na nauce. Od aktorstwa bardziej pokochała medycynę - wiadomo, że studiowała ten kierunek we Wrocławiu. Swoją zawodową karierę serialowa Zosia związała z medycyną naturalną; masażem i akupunkturą.