Ach, co to był za ślub! Oto najpiękniejsze uroczystości z „M jak miłość”! Przypominamy jak powiedzieli sobie sakramentalne „tak”!

Oto najpiękniejsze śluby z „M jak miłość”!

Hanka i Marek

„M jak miłość” odcinek 1737. - co się wydarzy? Wielki smutek po stracie ojca ponownie zbliży Magdę do Pawła. Budzyńska zawsze może liczyć na wsparcie przyjaciela. Postanowi też porozmawiać z załamaną…

Wszystkie kobiety Andrzeja Budzyńskiego

Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek), to dziś jedna z głównych postaci w serialu, a historią jego miłości do Magdy (Anna Mucha) żyje cała Polska! Dzisiaj Andrzej ponownie zmaga się ze skutkami swojej słabości do płci pięknej, lecz zanim związał się z Magdą, stanął na ślubnym kobiercu z Martą (Dominika Ostałowska). Sędzina już w dniu ślubu miała wątpliwości, czy to na pewno dobra decyzja. Intuicja podpowiadała jej prawdę, a małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Czy Magda będzie bardziej cierpliwa i wytrwa przy mężu, gdy ten zmaga się z zemstą zranionej Julii (Marta Chodorowska)?