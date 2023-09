Bracia Mroczek oszukują w „M jak miłość”? Prawda wyszła na jaw!

Serialowy ojciec krytykuje to, co bracia Mroczek robią na planie „M jak miłość”

Czy bracia Mroczek zamieniają się rolami w „M jak miłość”?

Jak pytacie, czy wykorzystujemy to, że jesteśmy bliźniakami, to właśnie macie tego dowód - powiedzieli i zamienili się strojami. Nagle to serialowy Piotrek był mężem Franki.

Czy kiedykolwiek zrobiliśmy kogoś w trąbę i zamieniliśmy się tak, żeby nikt nie poznał? Jak myślicie, po 23 latach na planie nikt się nie domyślił? - napisali w opisie.

Pod filmikiem pojawił się komentarz innych znanych bliźniaków, czyli Pawła i Łukasza Golców, którzy przyznali, że również mają na koncie takie małe oszustwa. No co wy chłopaki? Nie było szans, żeby się domyślić. Skąd my to znamy. Dobra robota! - napisali muzycy.