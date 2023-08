„M jak miłość” odcinek 1737. Piotrek musi zmierzyć się z druzgocącą diagnozą. „Udar, ostra niewydolność serca. Lista, niestety, jest długa”

Co się wydarzy w odcinku w 1737. „M jak miłość”?

Magda (Anna Mucha) mocno odczuje śmierć ojca. Szukając pocieszenia i wsparcia zwróci się do Pawła (Rafał Mroczek). Tymczasem Misiek (Aleksander Bożyk) w najgorszych chwilach znajdzie pocieszenie dzięki Marii (Małgorzata Pieńkowska).

- Dziadek Wojtek na pewno nie chciałby, żebyś był taki załamany... Bardzo cię kochał i chciałby, żebyś nadal cieszył się życiem, uśmiechał się, grał w piłkę...

- Ale jak to tak teraz... bez niego?

- Misiu... Przecież dziadek zawsze będzie z tobą! Tu… w twoim sercu. I w twoich wspomnieniach... Więc zrób to dla niego. Rozchmurz się.(…) I pomyśl, że on, gdzieś tam w górze, też się uśmiecha...