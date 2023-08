„Krejzi patrol”. Alan Andersz i Jacek Lenartowicz w zwariowanej komedii o duecie pechowych policjantów! Będzie hit?

Alan Andersz powraca w nowej roli!

„Krejzi Patrol” to zwariowana komedia o duecie pechowych policjantów oraz ich kolegach z niewielkiego posterunku w Krzemięcinie, którzy nie grzeszą nadmiarem kompetencji, rozumu ani zasad. Ich służba to pasmo najbardziej absurdalnych sytuacji i porażek, które przydarzają się im każdego dnia podczas patroli, interwencji i na komisariacie.

Narratorem serialu jest Mariusz (Piotr Bułka), który zawód wybrał z powołania, myśląc, że praca w policji wyglądać będzie niczym w kinie akcji. Niestety, rzeczywistość służby w Krzemięcinie przypomina groteskę, a starania Mariusza, by być wzorowym policjantem nieustannie torpeduje jego partner, Dariusz (Alan Andersz), który nieustannie wpędza siebie i jego w kłopoty. Dariusz nie jest zbyt lotny, ma zwyczaj naginać przepisy i lubi poczucie władzy. Mieszka z mamą, ciągle nie ma pieniędzy i marzy o bogactwie, ale jedyne co potrafi, to dorobić parę groszy na lewo. Dariusz i Mariusz ciągle podpadają Szefowi (w tej roli Jacek Lenartowicz ), który sam również nie lubi się przepracowywać, za to potrafi wzbudzić postrach u podwładnych.

W dyżurce komisariatu, gdzie znajduje się też areszt, służbę pełni Grzesiek (Mateusz Michnikowski), który nie ma zbyt wielkiego respektu wśród kolegów, co lubi sobie odbić na zatrzymanych w celi, nad którymi czuje władzę. Zawsze bez pieniędzy, chwyta się wszelkich sposobów, żeby dorobić, co prawie nigdy mu nie wychodzi. W skład załogi posterunku wchodzą także: Roman (Daniel Roman) i Franek (Konrad Cichoń). Roman jest typowym karierowiczem, który zawsze spada na cztery łapy i nie ma skrupułów, jeśli chodzi o donoszenie i lizusostwo. Zawsze potulny wobec przełożonych, za pracą nie przepada, ale lubi czuć się ważny i szanowany przez kolegów, petentów i zatrzymanych. Z kolei Franek to najgłupszy policjant na komisariacie. Pierwszy do podlizywania się, ale nie do końca rozumiejący nawet proste polecenia. Wykona każdy rozkaz, który otrzyma, ale najczęściej coś w nim pokręci…