Jacek Lenartowicz pokazał córkę. 17-latka zachwyca urodą!

Jacek Lenartowicz ma piękną córkę!

Jacek Lenartowicz doczekał się czwórki dzieci! W 1994 roku urodził się Eryk, który ukończył Gdyńską Szkołę Filmową oraz The Australian Film Television and Radio School w Sydney i obecnie realizuje się jako aktor, reżyser i scenarzysta. Jacek Lenartowicz z matką swojego pierwszego dziecka rozwiódł się w 1999 roku.

Jacek Lenartowicz to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Urodzony w 1960 roku aktor od lat zachwyca widzów na ekranach telewizorów. Do tej pory oglądać mogliśmy go w takich produkcjach, jak m.in.:

O czym jest „Kim jest Pan Schmitt?”?

Spektakl „Kim jest Pan Schmitt?” wyreżyserowała Aldona Figura, a za produkcję odpowiada Wydział Produkcji Karol Bytner. W obsadzie spektaklu znaleźli się Andrzej Zieliński, Monika Krzywkowska, Michał Piela, Antoni Pawlicki oraz Alma Asuai.

Bohater sztuki autorstwa Sébastiena Thiéry’ego odkrywa nagle, że jest kimś zupełnie innym. Ma inny zawód, inne ubrania i książki w mieszkaniu, on i żona inaczej się nazywają, a nawet mają dorosłe już dziecko. Świat w osobie Policjanta i Lekarza próbuje mu wmówić, że jest panem Schmittem, a zaprzeczenie temu może się dla niego źle skończyć... „Pan Schmitt” zaczyna lawirować i udaje kogoś, kim nie jest. Jednocześnie usiłuje nie zdradzić samego siebie i tego, w co wierzy. Mnożą się przez to absurdalne sytuacje, a także zabawne nieporozumienia. Czy istnieją granice kompromisu, na jaki człowiek zdolny jest pójść dla świętego spokoju? Do czego można się posunąć w imię ładu społecznego? Jak długo i do jakiego stopnia można robić teatr z własnego życia?