Alan Andersz na planie nowego serialu „Krejzi Patrol”! „Niektórzy porównują go do „13. posterunku”, ale to całkiem inny format!”

Dodaje też, że o swoim bohaterze usiłuje mówić z czułością, bo jest trochę nieporadny i z tego wynikają różne komediowe sytuacje. Szef czyli Jacek Lenartowicz - komendant komisariatu też nie lubi się przepracowywać. W czasie pracy ogląda telewizję i gra w gry komputerowe.

Nasz serial pokazuje pracę policji z przymrużeniem oka. Niektórzy porównują go do "13. posterunku", ale to całkiem inny format, choć także pokazujemy policję w trochę prześmiewczy sposób. Mam w komisariacie trochę podwładnych, którzy mówiąc wprost są przygłupami. Mój bohater też nie jest inteligentem, ale jest najmniej głupi spośród nich (śmiech - przyp. red.). Zdarzają się nam różne przygody, pogonie i pościgi, które jednak zwykle się nam nie udają. Myślę, że będzie dość wesoło i widzowie będą się dobrze bawili - dodał Jacek Lenartowicz.