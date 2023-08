„Pomóż mi”. Co się dzieje kiedy ani dorośli, ani dzieci nie potrafią poprosić o pomoc? Oto nowy, przejmujący serial Czwórki!

„Pomóż mi” - nowy serial TV 4

W Polsce co dziesiąta rodzina zmaga się z poważnymi problemami. Obok tych wynikających z trudnej sytuacji ekonomicznej, stoją bardziej skomplikowane – alkoholizm, narkomania, przemoc – i często „zamiatane pod dywan”. Rzutują one jednak na życie każdego członka rodziny, a najbardziej dramatyczne konsekwencje mogą mieć dla młodzieży. Brak bliskości i czasu dla dziecka, rozwody, codzienne awantury i przemoc to tylko niektóre powody poważnych kryzysów. Kiedy ani dorośli, ani dzieci nie potrafią poprosić o pomoc, kryzys narasta i może doprowadzić do tragedii.

Nowy serial fabularno-dokumentalny „Pomóż mi” – od 4 września od poniedziałku do piątku o godz. 17 w Czwórce - opowiada historie nastoletnich bohaterów i ich rodzin, w których przemilczane lub zbagatelizowane problemy doprowadzają do tragedii i przestępstw.

Rozwiązaniem tych trudnych spraw i zagadek kryminalnych zajmują się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Nieletnich: Młodszy Aspirant Maciej Bryś i jego partner Starszy Aspirant Gustaw Żelazny, których poznajemy lepiej w kolejnych odcinkach serialu. W pracy Bryś stara się zrozumieć młodych ludzi i zawsze stoi na straży domniemania niewinności, do końca strzegąc się wyciągania pochopnych wniosków. Żelazny jest bardziej doświadczonym policjantem, który z rezerwą podchodzi do cwaniakującej młodzieży. Chociaż mierzą się z bardzo poważną i jednocześnie delikatną materią, a każdy z nich ma zupełnie inne spojrzenie na śledztwo, to razem docierają do prawdy i niosą pomoc nastolatkom uwikłanym w sytuacje, które wydają się bez wyjścia.