„Policjantki i Policjanci” odcinek 1175. Natalia i Marek oraz Miłosz i Tamara biorą ślub! Co wydarzy się w finale „PiP”?

Finał sezonu „PiP” nadchodzi!

Odcinek 1175 – emisja: czwartek, 6 czerwca, godz. 19:00

Nadchodzi dzień ślubu Natalii i Marka oraz Miłosza i Tamary. Aspirantów sztabowych Natalię Mróz i Marka Korwickiego zastępują na służbie Jacek Nowak i Emilka Drawska-Zapała. Obojgu od zawsze dobrze się razem współpracowało, ale teraz, kiedy między nimi zaczyna rozwijać się uczucie, szczególnie cieszą się na wspólny patrol. Przed pracą Emilka wpada jeszcze do mieszkania Natalii z bukietem ślubnym, którym obiecała się zająć, by pomóc w przygotowaniach pannie młodej.

Emilka i Jacek, jako patrol szósty, przyjmują zgłoszenie mężczyzny, któremu była żona od czasu rozwodu uniemożliwia kontakty synem, mimo że sąd przyznał mu do nich prawo. Policjanci ruszają do mieszkania kobiety. Ta twierdzi, ze mąż znęcał się nad dzieckiem, a ona musi dbać o bezpieczeństwo swojego syna. Policjanci nie mają na to żadnych dowodów, więc próbują wyegzekwować wyrok sądu. Chcą umożliwić mężczyźnie kontakt z dzieckiem. Wszyscy ruszają do szkoły, w której powinien znajdować się chłopak. Niestety nie ma go na lekcjach. Rozpoczyna się poszukiwanie nastolatka. W namierzeniu go pomaga policji jeden z kolegów, z którym chłopak codziennie trenuje. Wkrótce wydarzenia przyjmują coraz bardziej dramatyczny obrót, a relacje w tej rodzinie okazują bardzo trudne dla chłopca. Policjanci będą też musieli zająć się dwoma staruszkami, w których szklarni zamiast pomidorów rosną krzaki marihuany...