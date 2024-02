„Sprawiedliwi - wydział kryminalny” 16. sezon. Burzliwe zmiany na komendzie! Kaśka Lipka przeżyła? Co z oślepioną Olą? [CO SIĘ WYDARZY]

Kaśka Lipka żyje? Co dalej z Olą?

Akcja 16. sezonu rozpoczyna się trzy miesiące po wydarzeniach finału poprzedniej serii, których poważne i długofalowe skutki będziemy poznawać w nowej serii. Czy Kaśka Lipka (Pola Dębkowska) przeżyła, co z oślepioną Olą Latoszek (Gabriela Oberbek) i jak to zaważy na dalszych losach komendy, nad którą zbierają się ciemne chmury?

Sławek trafia na odwyk

Sławek, który po ostatnich przejściach trafił na odwyk, będzie musiał zamknąć za sobą pewien rozdział, a gdy sytuacja Pawła znów przybierze zły obrót, policjant postanowi zrobić wszystko, co w jego mocy, by usynowić chłopaka. Wspierać go będzie Baśka, która gotowa będzie na wiele by uratować Pawła.